Рейтинг@Mail.ru
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260915/vozdushnaya-trevoga-obyavlena-v-sevastopole-1159388454.html
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
В Севастополе объявили воздушную тревогу, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T20:21
2026-09-15T20:21
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_01fc1784dc11f62669924d27574bca53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352482_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_d13edd9e9c17668d2e4cb869394eb0e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

20:21 15.09.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили воздушную тревогу, жителей и гостей города призвали укрыться в безопасных местах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый, то есть высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026 севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:04Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы
21:00Угроза воздушной атаки на Севастополь отменена
20:52Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку
20:36Не великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение
20:25Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:21Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:15Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
19:48Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение
19:36Отбой ракетной опасности в Крыму
19:36Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов
19:19Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ
19:09"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамы
19:06В Крыму объявлена ракетная опасность
18:52В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
18:39Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы
18:26В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц
18:15Четверо пострадавших: на российском корабле в Пусане произошла утечка хладагента
17:59В новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений
17:46В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID
17:38В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело
Лента новостейМолния