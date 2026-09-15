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Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу
Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, при которых может обсуждаться вопрос поставок российского газа в Европу. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T13:39
2026-09-15T13:49
газ
дмитрий песков
кремль
европа
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, при которых может обсуждаться вопрос поставок российского газа в Европу.По словам Пескова, если эти два обстоятельства совпадут, то тогда можно обсуждать вопрос поставок российского газа в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких условиях возможны переговоры по Украине – экспертТрехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условиеСША должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков
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газ, дмитрий песков, кремль, европа, экономика, россия
Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу

В Кремле назвали условия для обсуждения поставок российского газа в Европу

13:39 15.09.2026 (обновлено: 13:49 15.09.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкгазораспределительная станция
газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, при которых может обсуждаться вопрос поставок российского газа в Европу.
"Это коммерческий вопрос. Если эти поставки будут выгодны и если получится зарезервировать необходимые для них объемы газа, потому что многие объемы перенаправлены уже в альтернативное направление", – цитирует РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, захочет ли РФ возвращаться к экспорту газа в Европу.
По словам Пескова, если эти два обстоятельства совпадут, то тогда можно обсуждать вопрос поставок российского газа в Европу.
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ГазДмитрий ПесковКремльЕвропаЭкономикаРоссия
 
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