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Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу
Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, при которых может обсуждаться вопрос поставок российского газа в Европу. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T13:39
2026-09-15T13:39
2026-09-15T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия, при которых может обсуждаться вопрос поставок российского газа в Европу.По словам Пескова, если эти два обстоятельства совпадут, то тогда можно обсуждать вопрос поставок российского газа в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На каких условиях возможны переговоры по Украине – экспертТрехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условиеСША должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков
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газ, дмитрий песков, кремль, европа, экономика, россия
Вернется ли Россия к поставкам газа в Европу
В Кремле назвали условия для обсуждения поставок российского газа в Европу
13:39 15.09.2026 (обновлено: 13:49 15.09.2026)