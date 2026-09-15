https://crimea.ria.ru/20260915/v-sudake-i-16-pribrezhnykh-poselkakh-ogranichena-podacha-vody-iz-za-pereboev-so-svetom-1159381144.html

В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом

В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом

Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T08:47

2026-09-15T08:47

2026-09-15T08:47

судак

коктебель

новый свет

новости крыма

водоснабжение

вода крыма

отключение воды в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Перебои с подачей воды возможны в Судаке, пгт. Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.Из-за ремонтных работ также воды не будет весь день у жителей нескольких улиц в селе Скалистом Бахчисарайского района и ориентировочно до 18 часов будет снижено давление воды в Белогорске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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коктебель

новый свет

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, коктебель, новый свет, новости крыма, водоснабжение, вода крыма, отключение воды в крыму