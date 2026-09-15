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В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом
В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом
Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T08:47
2026-09-15T08:47
судак
коктебель
новый свет
новости крыма
водоснабжение
вода крыма
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Перебои с подачей воды возможны в Судаке, пгт. Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.Из-за ремонтных работ также воды не будет весь день у жителей нескольких улиц в селе Скалистом Бахчисарайского района и ориентировочно до 18 часов будет снижено давление воды в Белогорске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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судак, коктебель, новый свет, новости крыма, водоснабжение, вода крыма, отключение воды в крыму
В Судаке и 16 прибрежных поселках ограничена подача воды из-за перебоев со светом

На юго-востоке Крыма ограничена подача воды 15 сентября из-за перебоев со светом

08:47 15.09.2026
 
© РИА Новости. Яков Андреев / Перейти в фотобанкВодопроводный кран. Архивное фото
Водопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости. Яков Андреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Судак и еще 16 поселков округа во вторник остались без водоснабжения из-за перебоев со светом. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"Судакский филиал. Перебои с водоснабжением, нестабильная, ограниченная подача воды из-за проблем на энергетических сетях", – сказано в сообщении предприятия в мессенджере МАКС.
Перебои с подачей воды возможны в Судаке, пгт. Орджоникидзе, Новый Свет, Щебетовка, Коктебель, Курортное, а также в селах Подгорное, Южное, Наниково, Краснокаменка, Морское, Громовка, Междуречье, Солнечная Долина, Дачное, Веселое, Богатовка, перечислили на предприятии.
Из-за ремонтных работ также воды не будет весь день у жителей нескольких улиц в селе Скалистом Бахчисарайского района и ориентировочно до 18 часов будет снижено давление воды в Белогорске.
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СудакКоктебельНовый СветНовости КрымаВодоснабжениеВода КрымаОтключение воды в Крыму
 
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