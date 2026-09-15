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В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам
В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам
В Севастополе в среду, 16 сентября, продавать бензин будут по QR-кодам с 09.00 до 16:00. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 15.09.2026
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севастополь
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 16 сентября, продавать бензин будут по QR-кодам с 09.00 до 16:00. Об этом сообщили в правительстве города.Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Дизельное топливо и ДТ NP будут в свободной продаже на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 Таврида-2. Лимит – 40 листров.Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP, если топливо необходимо для работы домашних генераторов, отметили в правительстве.На шести АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. На этих АЗС заправка в канистры под запретом, уточнил Развожаев."Рассылка кодов начнется с 21:00 (Если вы ранее подавали заявку, то она активная. Если не подавали, заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче)", - добавил он.Продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количеств топлива ограничено. На заправках "ТЭС" разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP – для работы домашних генераторов. На АЗС "АТАН" лить топливо в канистры не будут.Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, правительство севастополя, новости севастополя, азс, общество, qr-коды на топливо в севастополе
В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам

Где заправиться бензином в Севастополе 16 сентября

21:12 15.09.2026 (обновлено: 22:33 15.09.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 16 сентября, продавать бензин будут по QR-кодам с 09.00 до 16:00. Об этом сообщили в правительстве города.
"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - говорится в сообщении.
Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.
Дизельное топливо и ДТ NP будут в свободной продаже на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 Таврида-2. Лимит – 40 листров.
Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP, если топливо необходимо для работы домашних генераторов, отметили в правительстве.
На шести АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. На этих АЗС заправка в канистры под запретом, уточнил Развожаев.
"Рассылка кодов начнется с 21:00 (Если вы ранее подавали заявку, то она активная. Если не подавали, заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче)", - добавил он.
Продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количеств топлива ограничено. На заправках "ТЭС" разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP – для работы домашних генераторов. На АЗС "АТАН" лить топливо в канистры не будут.
Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.
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СевастопольБензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуПравительство СевастополяНовости СевастополяАЗСОбществоQR-коды на топливо в Севастополе
 
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