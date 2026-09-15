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В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам

В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам

В Севастополе в среду, 16 сентября, продавать бензин будут по QR-кодам с 09.00 до 16:00. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 15.09.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в среду, 16 сентября, продавать бензин будут по QR-кодам с 09.00 до 16:00. Об этом сообщили в правительстве города.Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей.Дизельное топливо и ДТ NP будут в свободной продаже на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1 Таврида-2. Лимит – 40 листров.Разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP, если топливо необходимо для работы домашних генераторов, отметили в правительстве.На шести АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. На этих АЗС заправка в канистры под запретом, уточнил Развожаев."Рассылка кодов начнется с 21:00 (Если вы ранее подавали заявку, то она активная. Если не подавали, заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче)", - добавил он.Продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количеств топлива ограничено. На заправках "ТЭС" разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP – для работы домашних генераторов. На АЗС "АТАН" лить топливо в канистры не будут.Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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