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В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц
В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц
В Севастополе со среды, 16 сентября, вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T18:26
2026-09-15T18:26
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транспорт
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новости севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе со среды, 16 сентября, вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Также с 17 сентября аналогичный запрет начнет действовать на улице Героев Подводников в районе дома №10.Кроме того, с 16 сентября на переулке Бутакова изменится направление одностороннего движения – теперь оно будет от улицы Частника до улицы 6-я Бастионная.Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.Ранее сообщалось, что в Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.Также на улицах Шмидта и Демидова в Севастополе на три месяца ограничат движение транспорта с четверга, 27 августа. Это необходимо для восстановления исторической брусчатки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, логистика, транспорт, правительство севастополя, новости севастополя, общество
В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц

В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку - адреса

18:26 15.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Знак стоянка запрещена
Знак стоянка запрещена - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе со среды, 16 сентября, вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"С 16 сентября запрет на остановку и стоянку всех транспортных средств начнет действовать на улице Генерала Петрова в районе дома №14; на подъездной дороге к Парку Победы в районе поворота к яхт-клубу "Юг", – говорится в сообщении.

Также с 17 сентября аналогичный запрет начнет действовать на улице Героев Подводников в районе дома №10.
Кроме того, с 16 сентября на переулке Бутакова изменится направление одностороннего движения – теперь оно будет от улицы Частника до улицы 6-я Бастионная.
Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.
Также на улицах Шмидта и Демидова в Севастополе на три месяца ограничат движение транспорта с четверга, 27 августа. Это необходимо для восстановления исторической брусчатки.
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