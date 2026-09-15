https://crimea.ria.ru/20260915/v-sevastopole-s-16-sentyabrya-menyayut-skhemu-dvizheniya-i-zapreschayut-parkovku-na-ryade-ulits-1158854125.html

В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц

В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Севастополе с 16 сентября меняют схему движения и запрещают парковку на ряде улиц

В Севастополе со среды, 16 сентября, вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T18:26

2026-09-15T18:26

2026-09-15T18:26

севастополь

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе со среды, 16 сентября, вводят запрет на остановку и стоянку автомобилей на трех участках дорог. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Также с 17 сентября аналогичный запрет начнет действовать на улице Героев Подводников в районе дома №10.Кроме того, с 16 сентября на переулке Бутакова изменится направление одностороннего движения – теперь оно будет от улицы Частника до улицы 6-я Бастионная.Как пояснили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ограничения на остановку и стоянку автомобилей необходимы для улучшения пропускной способности и обеспечения безопасности движения.Ранее сообщалось, что в Севастополе на улице Карантинной с 15 сентября частично ограничат движение транспорта в связи со стройкой автомобильного тоннеля.Также на улицах Шмидта и Демидова в Севастополе на три месяца ограничат движение транспорта с четверга, 27 августа. Это необходимо для восстановления исторической брусчатки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, логистика, транспорт, правительство севастополя, новости севастополя, общество