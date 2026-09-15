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В Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчина - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчина
В Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчина - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчина
В Севастополе за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T09:35
2026-09-15T09:35
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михаил развожаев
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации Развожаева, пострадавший - молодой мужчина - получил осколочное ранение бедра, находясь на одной из остановок на Фиолентовском шоссе. Мужчине оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.Губернатор в очередной раз призвал жителей и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю173 украинских дрона уничтожены за день над регионами РоссииВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
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РИА Новости Крым
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В Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчина

Развожаев: в Севастополе при атаке ВСУ ранен стоящий на остановке мужчина

09:35 15.09.2026
 
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Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
"Наши военные, ПВО, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 26 вражеских беспилотников, отражая атаки ВСУ. По уточненным данным, в результате обстрелов пострадал один человек", – написал он.
По информации Развожаева, пострадавший - молодой мужчина - получил осколочное ранение бедра, находясь на одной из остановок на Фиолентовском шоссе. Мужчине оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.
Губернатор в очередной раз призвал жителей и гостей Севастополя не пренебрегать мерами безопасности.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на Крым
 
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