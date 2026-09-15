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В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:24
2026-09-15T10:24
2026-09-15T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины", – написал губернатор в своем канале в МАКС.В числе таких лиц, по словам губернатора, оказались ООО "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", подконтрольный лицам из Кипра, Франции, Люксембурга и связанный с украинскими фондами, финансирующими ВСУ.ООО "ТБИ", фактически управляемое гражданином Украины, публично заявлявшем о помощи ВСУ.ООО "КЭТЗ "Сатурн", ООО "Атлантис-ЛТД", ООО "Росттрейд", владелец которых публикует материалы в поддержку ВСУ и дискредитирующие ВС России. Через отца — бывшего военнослужащего ВСУ, проживающего в Киеве, — поддерживает контакты с представителями украинского режима.ООО "Рифер", руководитель которого придерживается антироссийской позиции, а его сын — военнослужащий ВСУ.Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене."В результате антироссийской деятельности перечисленных лиц Антитеррористической комиссией Севастополя принято решение о включении их имущества, расположенного на территории Севастополя, в состав городской казны", – констатировал Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажа семи национализированных объектов принесла в бюджет Крыма 621 млнКрым продал национализированные активы на 13 млрд рублейВ Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов
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севастополь, новости севастополя, национализация в крыму, финансирование, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ и ГУР Украины
10:24 15.09.2026 (обновлено: 10:38 15.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
В числе таких лиц, по словам губернатора, оказались ООО "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", подконтрольный лицам из Кипра, Франции, Люксембурга и связанный с украинскими фондами, финансирующими ВСУ.
ООО "ТБИ", фактически управляемое гражданином Украины, публично заявлявшем о помощи ВСУ.
ООО "КЭТЗ "Сатурн", ООО "Атлантис-ЛТД", ООО "Росттрейд", владелец которых публикует материалы в поддержку ВСУ и дискредитирующие ВС России. Через отца — бывшего военнослужащего ВСУ, проживающего в Киеве, — поддерживает контакты с представителями украинского режима.
ООО "Рифер", руководитель которого придерживается антироссийской позиции, а его сын — военнослужащий ВСУ.
Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене.
"В результате антироссийской деятельности перечисленных лиц Антитеррористической комиссией Севастополя принято решение о включении их имущества, расположенного на территории Севастополя, в состав городской казны", – констатировал Развожаев.
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