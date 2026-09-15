Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260915/v-sevastopole-natsionalizirovali-imuschestvo-ryada-lits-za-finansirovanie-vsu-1159385595.html
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:24
2026-09-15T10:38
севастополь
новости севастополя
национализация в крыму
финансирование
всу (вооруженные силы украины)
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096775_0:33:1620:944_1920x0_80_0_0_0743156007dc5b6d704a02351c40627a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины", – написал губернатор в своем канале в МАКС.В числе таких лиц, по словам губернатора, оказались ООО "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", подконтрольный лицам из Кипра, Франции, Люксембурга и связанный с украинскими фондами, финансирующими ВСУ.ООО "ТБИ", фактически управляемое гражданином Украины, публично заявлявшем о помощи ВСУ.ООО "КЭТЗ "Сатурн", ООО "Атлантис-ЛТД", ООО "Росттрейд", владелец которых публикует материалы в поддержку ВСУ и дискредитирующие ВС России. Через отца — бывшего военнослужащего ВСУ, проживающего в Киеве, — поддерживает контакты с представителями украинского режима.ООО "Рифер", руководитель которого придерживается антироссийской позиции, а его сын — военнослужащий ВСУ.Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене."В результате антироссийской деятельности перечисленных лиц Антитеррористической комиссией Севастополя принято решение о включении их имущества, расположенного на территории Севастополя, в состав городской казны", – констатировал Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажа семи национализированных объектов принесла в бюджет Крыма 621 млнКрым продал национализированные активы на 13 млрд рублейВ Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096775_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_2b577984a77d59010d647b94479229dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, национализация в крыму, финансирование, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев
В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ

В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ и ГУР Украины

10:24 15.09.2026 (обновлено: 10:38 15.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
В числе таких лиц, по словам губернатора, оказались ООО "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", подконтрольный лицам из Кипра, Франции, Люксембурга и связанный с украинскими фондами, финансирующими ВСУ.
ООО "ТБИ", фактически управляемое гражданином Украины, публично заявлявшем о помощи ВСУ.
ООО "КЭТЗ "Сатурн", ООО "Атлантис-ЛТД", ООО "Росттрейд", владелец которых публикует материалы в поддержку ВСУ и дискредитирующие ВС России. Через отца — бывшего военнослужащего ВСУ, проживающего в Киеве, — поддерживает контакты с представителями украинского режима.
ООО "Рифер", руководитель которого придерживается антироссийской позиции, а его сын — военнослужащий ВСУ.
Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене.
"В результате антироссийской деятельности перечисленных лиц Антитеррористической комиссией Севастополя принято решение о включении их имущества, расположенного на территории Севастополя, в состав городской казны", – констатировал Развожаев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Продажа семи национализированных объектов принесла в бюджет Крыма 621 млн
Крым продал национализированные активы на 13 млрд рублей
В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов
 
СевастопольНовости СевастополяНационализация в КрымуФинансированиеВСУ (Вооруженные силы Украины)Михаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16Крымский мост открыли
12:12ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
12:07В Крыму объявили отбой ракетной опасности
12:07Россия откроет посольства в четырех странах Африки
12:01Крымский мост закрыли
11:54Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
11:48Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
11:46В Крыму объявили ракетную опасность
11:39Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
11:32Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько
11:31Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
11:30ВТБ: каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино
11:19В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов
11:06Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига
10:58ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:45В Крыму продлено экстренное предупреждение
10:32Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
10:24В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
10:10В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома
10:05На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния