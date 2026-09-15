https://crimea.ria.ru/20260915/v-sevastopole-natsionalizirovali-imuschestvo-ryada-lits-za-finansirovanie-vsu-1159385595.html

В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ

В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ

Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T10:24

2026-09-15T10:24

2026-09-15T10:38

севастополь

новости севастополя

национализация в крыму

финансирование

всу (вооруженные силы украины)

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096775_0:33:1620:944_1920x0_80_0_0_0743156007dc5b6d704a02351c40627a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."Сегодня правительство Севастополя приняло постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины", – написал губернатор в своем канале в МАКС.В числе таких лиц, по словам губернатора, оказались ООО "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", подконтрольный лицам из Кипра, Франции, Люксембурга и связанный с украинскими фондами, финансирующими ВСУ.ООО "ТБИ", фактически управляемое гражданином Украины, публично заявлявшем о помощи ВСУ.ООО "КЭТЗ "Сатурн", ООО "Атлантис-ЛТД", ООО "Росттрейд", владелец которых публикует материалы в поддержку ВСУ и дискредитирующие ВС России. Через отца — бывшего военнослужащего ВСУ, проживающего в Киеве, — поддерживает контакты с представителями украинского режима.ООО "Рифер", руководитель которого придерживается антироссийской позиции, а его сын — военнослужащий ВСУ.Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене."В результате антироссийской деятельности перечисленных лиц Антитеррористической комиссией Севастополя принято решение о включении их имущества, расположенного на территории Севастополя, в состав городской казны", – констатировал Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажа семи национализированных объектов принесла в бюджет Крыма 621 млнКрым продал национализированные активы на 13 млрд рублейВ Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, национализация в крыму, финансирование, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев