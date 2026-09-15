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В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома
В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома
В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:10
2026-09-15T10:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Инцидент произошел накануне вечером. По данным спасателей, пожар охватил фасад многоквартирного дома и дворовую постройку. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Жителей дома вывели на свежий воздух, госпитализация никому не потребовалась.Около часа понадобилось пожарным для ликвидации открытого горения. На месте работали 34 человека и 11 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за неделю потушили 113 пожаровВ Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детейВ Крыму вспыхнул пожар на территории частного дома
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РИА Новости Крым
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В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома

В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома - МЧС

10:10 15.09.2026 (обновлено: 10:17 15.09.2026)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Инцидент произошел накануне вечером.
"Поступило сообщение, что в районе улицы Новикова виден дым из окон четырехэтажки... Из задымленных квартир эвакуировали 20 человек, с помощью устройств защиты органов дыхания спасли 12 граждан", – говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар в Севастополе
Пожар в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Пожар в Севастополе
По данным спасателей, пожар охватил фасад многоквартирного дома и дворовую постройку. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Жителей дома вывели на свежий воздух, госпитализация никому не потребовалась.
Около часа понадобилось пожарным для ликвидации открытого горения. На месте работали 34 человека и 11 единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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