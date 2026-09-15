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В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов

В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов

Девять подозреваемых, в том числе директор, заведующая и фармацевты аптечной сети задержаны в Ростовской области за незаконную продажу препаратов, содержащих... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T11:19

2026-09-15T11:19

2026-09-15T11:19

ростовская область

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

аптека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Девять подозреваемых, в том числе директор, заведующая и фармацевты аптечной сети задержаны в Ростовской области за незаконную продажу препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным правоохранителей, криминальная схема была реализована в Ростове‑на‑Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске. Лекарства, в составе которых находились сильнодействующие вещества, отпускались без рецептов. Кроме того, злоумышленники поставляли такие препараты в республики Северного Кавказа.Возбуждено уголовное дело. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Трое находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставокУщерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарствСайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, аптека