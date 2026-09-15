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В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов
В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов
Девять подозреваемых, в том числе директор, заведующая и фармацевты аптечной сети задержаны в Ростовской области за незаконную продажу препаратов, содержащих... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T11:19
2026-09-15T11:19
ростовская область
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
аптека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Девять подозреваемых, в том числе директор, заведующая и фармацевты аптечной сети задержаны в Ростовской области за незаконную продажу препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным правоохранителей, криминальная схема была реализована в Ростове‑на‑Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске. Лекарства, в составе которых находились сильнодействующие вещества, отпускались без рецептов. Кроме того, злоумышленники поставляли такие препараты в республики Северного Кавказа.Возбуждено уголовное дело. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Трое находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставокУщерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарствСайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ростовская область, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости, аптека
В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов

В Ростовской области накрыли аптеки за продажу сильнодействующих лекарств без рецептов

11:19 15.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Девять подозреваемых, в том числе директор, заведующая и фармацевты аптечной сети задержаны в Ростовской области за незаконную продажу препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальная схема была реализована в Ростове‑на‑Дону, Азове, Аксае и Новочеркасске. Лекарства, в составе которых находились сильнодействующие вещества, отпускались без рецептов. Кроме того, злоумышленники поставляли такие препараты в республики Северного Кавказа.
"В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в аптеках, гаражах и на складе изъяты 267 коробок с лекарственными препаратами, бланки рецептов с признаками подделки, печати, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - проинформировала Волк в своем канале в МАКС.
Возбуждено уголовное дело. Шестеро фигурантов заключены под стражу. Трое находятся под домашним арестом. Предварительное расследование продолжается.
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Кодеин через аптеки: в Крыму "накрыли" международный канал наркопоставок
Ущерб на 200 млн: в России задержали банду продавцов поддельных лекарств
Сайты по продаже незаконных БАДов будут блокировать в России
 
Ростовская областьИрина ВолкМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)НовостиАптека
 
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