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В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных
В России ведется работа над новыми лекарственными препаратами для оказания помощи онкобольным людям. В частности, реализуются проекты, связанные с разработкой... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T18:52
2026-09-15T18:52
россия
минздрав рф
михаил мурашко
онкология
лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В России ведется работа над новыми лекарственными препаратами для оказания помощи онкобольным людям. В частности, реализуются проекты, связанные с разработкой новых направлений противоопухолевой терапии. Об этом в своем канале в МАКС сообщает Минздрав России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.Мурашко также указал, что за последние шесть лет в России построено 19 новых онкологических центров, а количество схем химиотерапии увеличилось более чем на 120 вариантов. В региональные онкологические центры поставляется цифровое оборудование для подтверждающей диагностики онкологических заболеваний. По его словам, искусственный интеллект применяется при проведении компьютерной томографии, рентгеновских и маммографических исследований, а также эндоскопии.Принятые в отрасли решения позволяют развивать современные подходы к лечению и диагностике во всех регионах страны, отметил Мурашко."Доля пациентов, у которых онкозаболевание диагностируется на первой-второй стадии, достигла 62%... Доступность онкологической помощи - это вопрос в том числе социальных гарантий государства и возможности людей получить данный вид помощи на разных этапах возникновения таких заболеваний", – подчеркнул министр здравоохранения.Ранее сообщалось, что в России планируется разработать три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали лекарство от рака печениРоссийская вакцина от рака: как чувствует себя первый пациентРоссийские онкологи впервые вылечили редкий тип рака
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россия, минздрав рф, михаил мурашко, онкология, лекарства, новости, общество
В России разрабатывают новые лекарства для онкобольных

В России создают новые лекарства от рака – Мурашко

18:52 15.09.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛаборатория. Архивное фото
Лаборатория. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В России ведется работа над новыми лекарственными препаратами для оказания помощи онкобольным людям. В частности, реализуются проекты, связанные с разработкой новых направлений противоопухолевой терапии. Об этом в своем канале в МАКС сообщает Минздрав России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.
"Сегодня в России ведется работа над новыми лекарственными препаратами, в том числе персонализированными, радиофармацевтическими и современными химиотерапевтическими препаратами. При этом продолжается производство классических лекарственных средств, необходимых для терапии", - отметил министр.
Мурашко также указал, что за последние шесть лет в России построено 19 новых онкологических центров, а количество схем химиотерапии увеличилось более чем на 120 вариантов. В региональные онкологические центры поставляется цифровое оборудование для подтверждающей диагностики онкологических заболеваний. По его словам, искусственный интеллект применяется при проведении компьютерной томографии, рентгеновских и маммографических исследований, а также эндоскопии.
Принятые в отрасли решения позволяют развивать современные подходы к лечению и диагностике во всех регионах страны, отметил Мурашко.
"Доля пациентов, у которых онкозаболевание диагностируется на первой-второй стадии, достигла 62%... Доступность онкологической помощи - это вопрос в том числе социальных гарантий государства и возможности людей получить данный вид помощи на разных этапах возникновения таких заболеваний", – подчеркнул министр здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в России планируется разработать три новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки. В конце ноября 2025 года Минздрав России выдал разрешения на использование в клинической практике вакцин для терапии меланомы и злокачественных новообразований.
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РоссияМинздрав РФМихаил МурашкоОнкологияЛекарстваНовостиОбщество
 
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