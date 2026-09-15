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В новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений

В новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В новых регионах России построили и обновили 420 медучреждений

В новых регионах России с 2022 года ввели в эксплуатацию 420 медицинских учреждений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T17:59

2026-09-15T17:59

2026-09-15T17:59

новые регионы россии

марат хуснуллин

строительство

медицина

здравоохранение в россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В новых регионах России с 2022 года ввели в эксплуатацию 420 медицинских учреждений. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.По данным Хуснуллина, в числе построенных и обновленных объектов - Перинатальный центр в Донецке, многопрофильный медцентр ФМБА России в Мариуполе, районные поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Также в Донецке завершено восстановление здания диагностического блока Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака."Продолжаются работы в кардиохирургическом корпусе-долгострое. Всего же публично-правовая компания ведет на территории республики свыше 100 медицинских объектов", – написал Хуснуллин.Он отметил, что благодаря таким работам создается инфраструктурный каркас здравоохранения воссоединенных регионов России, работа ведется непрерывно даже в непростых сегодняшних условиях.Ранее сообщалось, что в Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Работы провели по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения при поддержке Минздрава России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердияКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца годаНовое оборудование: на переоснащение больниц Севастополя направят 356 миллионов

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, марат хуснуллин, строительство, медицина, здравоохранение в россии, новости