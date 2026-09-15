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В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме
В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме
В Крыму продолжают действовать ограничения в электроснабжении. Об этом во вторник сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T08:31
2026-09-15T08:31
2026-09-15T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения в электроснабжении. Об этом во вторник сообщили в компании "Крымэнерго".Сохраняются перебои с электроснабжением в части населенных пунктов полуострова. Подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможностей электрической сети. Принимаются все возможные меры для стабилизации электроснабжения потребителей, заверили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
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РИА Новости Крым
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В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме
В Крыму дефицит мощности в энергосистеме