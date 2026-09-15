Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260915/v-krymu-prodleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1159385727.html
В Крыму продлено экстренное предупреждение
В Крыму продлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Крыму продлено экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности продлили в Крыму на ближайшие четыре дня, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:45
2026-09-15T10:45
крым
новости крыма
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130106_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fdd3917b28998b6f8b05120825333418.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности продлили в Крыму на ближайшие четыре дня, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Спасатели напоминают о том, что с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим, в рамках которого действует запрет на посещение лесов, запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.В данный момент на полуострове также действует экстренное предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью, которое продлевалось уже несколько раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Севастополе вводят особый противопожарный режимВ Крыму за неделю потушили 113 пожаровЛеса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11b208fcb29a0abdbc1bb4cb017d7811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму
В Крыму продлено экстренное предупреждение

В Крыму продлено на 4 дня экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

10:45 15.09.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожароопасный сезон в Крыму
Пожароопасный сезон в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности продлили в Крыму на ближайшие четыре дня, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.
"16, 17, 18 и 19 сентября в горах сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.
Спасатели напоминают о том, что с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим, в рамках которого действует запрет на посещение лесов, запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.
"За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей", – напомнили в чрезвычайном ведомстве.
В данный момент на полуострове также действует экстренное предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью, которое продлевалось уже несколько раз.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе вводят особый противопожарный режим
В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
Леса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
 
КрымНовости КрымаПожароопасный сезон в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16Крымский мост открыли
12:12ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
12:07В Крыму объявили отбой ракетной опасности
12:07Россия откроет посольства в четырех странах Африки
12:01Крымский мост закрыли
11:54Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
11:48Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
11:46В Крыму объявили ракетную опасность
11:39Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
11:32Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько
11:31Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
11:30ВТБ: каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино
11:19В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов
11:06Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига
10:58ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:45В Крыму продлено экстренное предупреждение
10:32Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
10:24В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
10:10В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома
10:05На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния