https://crimea.ria.ru/20260915/v-krymu-prodleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1159385727.html
В Крыму продлено экстренное предупреждение
В Крыму продлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Крыму продлено экстренное предупреждение
Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности продлили в Крыму на ближайшие четыре дня, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:45
2026-09-15T10:45
2026-09-15T10:45
крым
новости крыма
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
погода в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130106_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fdd3917b28998b6f8b05120825333418.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности продлили в Крыму на ближайшие четыре дня, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму.Спасатели напоминают о том, что с 24 июня в Крыму действует особый противопожарный режим, в рамках которого действует запрет на посещение лесов, запрещается разведение открытого огня, сжигания мусора и сухой растительности.В данный момент на полуострове также действует экстренное предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью, которое продлевалось уже несколько раз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.В Севастополе вводят особый противопожарный режимВ Крыму за неделю потушили 113 пожаровЛеса Севастополя закрыты для посещения – запрет продлен
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/15/1145130106_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_11b208fcb29a0abdbc1bb4cb017d7811.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, пожароопасный сезон в крыму, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму
В Крыму продлено экстренное предупреждение
В Крыму продлено на 4 дня экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности