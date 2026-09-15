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В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых

В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых

Осенью 2026 года в Крыму планируется посев озимых зерновых культур на площади более 500 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Минсельхозе РК со ссылкой на... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T21:53

2026-09-15T21:53

2026-09-15T21:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Осенью 2026 года в Крыму планируется посев озимых зерновых культур на площади более 500 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Минсельхозе РК со ссылкой на рекомендации Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма.Под озимую пшеницу пойдет 326 тысяч гектаров посевных площадей, в том числе 900 га твердых сортов, под озимый ячмень – 172,110 тысяч га, под озимый рапс – 13 тысяч гектаров, под кориандр озимого срока сева – 15,5 тысяч га."Такие объемы формируют основу продовольственной безопасности региона и определяют экономические результаты сельхозпроизводителей на год вперед", – подчеркивает ведомство.Уточняется, что рекомендации разработаны с учетом погодных условий, фитосанитарной обстановки, состояния почв и накопленного опыта крымских аграриев. По данным Минсельхоза, рекомендации позволят аграриям региона снизить риски гибели посевов в осенне-зимний период, оптимизировать затраты на семена, удобрения и средства защиты, заложить условия для получения стабильного урожая в 2027 году.Ранее сообщалось, что после посева 2025 года озимые культуры занимали в Крыму территорию более 540 тысяч гектаров. Уточнялось, что шесть районов Крыма перевыполнили план по севу зерновых культур под урожай 2026 года и освоили на 24 тысячи гектаров больше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымский бронзовый" и "Укромновский": ученые делают ставку на лук и чеснокПравительство поддержит аграриев из приграничьяВ Запорожской области ударами БПЛА уничтожено почти 1,5 тысячи га урожая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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