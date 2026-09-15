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В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Крыму объявлена ракетная опасность
В Крыму второй раз за вторник объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T19:06
2026-09-15T19:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Крыму второй раз за вторник объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.В первый раз угроза атаки ракет была объявлена в 11:46. Она действовала 20 минут.Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в Крыму второй раз за день

19:06 15.09.2026 (обновлено: 19:09 15.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия
Группа воздушного прикрытия - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Крыму второй раз за вторник объявили ракетную опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
В первый раз угроза атаки ракет была объявлена в 11:46. Она действовала 20 минут.
"Ракетная опасность в Республике Крым!" – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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