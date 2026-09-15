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В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело
В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело
Полиция Крыма возбудила уголовное дело после драки соседей со стрельбой в Мирном Симферопольского района. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T17:38
2026-09-15T17:38
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симферопольский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма возбудила уголовное дело после драки соседей со стрельбой в Мирном Симферопольского района. Об этом сообщили в региональном МВД.Инцидент произошел вечером 12 сентября. 41-летний мужчина сообщил о конфликте с соседом, который перерос в драку.Как выяснилось, причиной ссоры стала громкая музыка в доме заявителя, где в тот момент находилась компания гостей. Сосед обратился к хозяину дома с просьбой сделать звук тише, а в ответ получил грубый отказ, после чего между мужчинами завязалась драка, в которую вмешался еще один мужчина с оружием.Мужчина признался в содеянном, уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.Ранее житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончикомЖитель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гаражеБолее 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, симферопольский район, стрельба, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело

В Крыму возбудили уголовное дело после драки соседей со стрельбой в поселке Мирный

17:38 15.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма возбудила уголовное дело после драки соседей со стрельбой в Мирном Симферопольского района. Об этом сообщили в региональном МВД.
Инцидент произошел вечером 12 сентября. 41-летний мужчина сообщил о конфликте с соседом, который перерос в драку.
Как выяснилось, причиной ссоры стала громкая музыка в доме заявителя, где в тот момент находилась компания гостей. Сосед обратился к хозяину дома с просьбой сделать звук тише, а в ответ получил грубый отказ, после чего между мужчинами завязалась драка, в которую вмешался еще один мужчина с оружием.
"Мужчина достал травматический пистолет: сначала произвел предупредительный выстрел вверх, затем выстрелил в ноги агрессивному участнику потасовки. Поскольку драка не прекратилась, он несколько раз выстрелил в оппонента", - рассказали в МВД.
Мужчина признался в содеянном, уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
"Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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