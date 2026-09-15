https://crimea.ria.ru/20260915/v-krymu-muzhchinu-rasstrelyali-iz-travmata--vozbuzhdeno-delo-1159404858.html

В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело

В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело

Полиция Крыма возбудила уголовное дело после драки соседей со стрельбой в Мирном Симферопольского района. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T17:38

2026-09-15T17:38

2026-09-15T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Полиция Крыма возбудила уголовное дело после драки соседей со стрельбой в Мирном Симферопольского района. Об этом сообщили в региональном МВД.Инцидент произошел вечером 12 сентября. 41-летний мужчина сообщил о конфликте с соседом, который перерос в драку.Как выяснилось, причиной ссоры стала громкая музыка в доме заявителя, где в тот момент находилась компания гостей. Сосед обратился к хозяину дома с просьбой сделать звук тише, а в ответ получил грубый отказ, после чего между мужчинами завязалась драка, в которую вмешался еще один мужчина с оружием.Мужчина признался в содеянном, уточнили в полиции. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.Ранее житель Севастополя нанес своему соседу ножевые ранения из-за замечания о громкой музыке. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Распылил в лицо – в Крыму расследуют нападение с перцовым баллончикомЖитель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гаражеБолее 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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