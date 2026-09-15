https://crimea.ria.ru/20260915/v-krymu-khotyat-prodlit-kreditnye-kanikuly-dlya-biznesa-1159395714.html

В Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнеса

В Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнеса - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Крыму хотят продлить кредитные каникулы для бизнеса

В парламенте Крыма поддержали проект обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу продления кредитных каникул для субъектов малого и... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T13:56

2026-09-15T13:56

2026-09-15T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В парламенте Крыма поддержали проект обращения к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу продления кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства с шести месяцев до полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Как отметила глава Комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, закрепленный в федеральном законодательстве механизм кредитных каникул показал достаточно высокую эффективность в качестве меры поддержки бизнеса. Однако в действующей редакции норма распространяется только на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года, и на срок до полугода.Она пояснила, что восстановление в сельском хозяйстве, туризме и других отраслях может превысить сезонный годовой цикл, поэтому предлагается увеличить срок предоставления каникул с 6 до 18 месяцев.12 сентября глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму стартовал прием заявок от предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов.Ранее сообщалось, что единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника начали получать предприятия туристической отрасли и сферы общественного питания Севастополя. Михаил Развожаев сообщал, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.В начале сентября глава РК Сергей Аксенов заявил, что Правительство РФ выделило Крыму из резервного фонда 2,2 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов бизнеса на оплату труда работников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь бизнесу после украинских атак: ЦБ дал рекомендации кредиторам"Антикризисный навигатор" запустили в Крыму для поддержки бизнесаМеры поддержки туристической отрасли в Крыму прописали в законе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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