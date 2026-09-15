https://crimea.ria.ru/20260915/v-krymu-70-gostinits-zaselyayut-gostey-po-maks-id-1159404670.html

В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID

В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID

Уже 70 крымских гостиниц используют бесконтактную технологию и заселяют гостей по МАКС ID. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T17:46

2026-09-15T17:46

2026-09-15T17:46

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минкурортов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Уже 70 крымских гостиниц используют бесконтактную технологию и заселяют гостей по МАКС ID. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо скачать приложение MAКС и создать Цифровой ID в профиле. Затем необходимо показать динамический QR-код сотруднику на стойке. Он считает данные сканером, система запросит второе подтверждение личности тем же способом, и можно заселяться, пояснили в профильном министерстве.При этом в минкурортов региона отметили, что МАКС ID избавит от ошибок в фамилии и датах, а также от ожидания с бумагой и ручкой. Кроме того, это безопасно: если кто-то попытается сделать скриншот вашего кода, вместо него появится пустой экран."Важно: сервис доступен и для детей. Данные свидетельств о рождении нужно заранее подгрузить в профиль родителя на Госуслугах", - добавили в пресс-службе.В начале сентября в Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". С 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуМобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКСПлатить за билеты в Крым можно цифровым рублем

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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