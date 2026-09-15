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В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID
В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID - РИА Новости Крым, 15.09.2026
В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID
Уже 70 крымских гостиниц используют бесконтактную технологию и заселяют гостей по МАКС ID. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T17:46
2026-09-15T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Уже 70 крымских гостиниц используют бесконтактную технологию и заселяют гостей по МАКС ID. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо скачать приложение MAКС и создать Цифровой ID в профиле. Затем необходимо показать динамический QR-код сотруднику на стойке. Он считает данные сканером, система запросит второе подтверждение личности тем же способом, и можно заселяться, пояснили в профильном министерстве.При этом в минкурортов региона отметили, что МАКС ID избавит от ошибок в фамилии и датах, а также от ожидания с бумагой и ручкой. Кроме того, это безопасно: если кто-то попытается сделать скриншот вашего кода, вместо него появится пустой экран."Важно: сервис доступен и для детей. Данные свидетельств о рождении нужно заранее подгрузить в профиль родителя на Госуслугах", - добавили в пресс-службе.В начале сентября в Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". С 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в КрымуМобильные операторы не будут взымать плату за пользование МАКСПлатить за билеты в Крым можно цифровым рублем
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60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
национальный мессенджер макс, туризм в крыму, крым, минкурортов крыма, новости крыма
В Крыму 70 гостиниц заселяют гостей по МАКС ID

В Крыму 70 гостиниц уже заселяют гостей по МАКС ID – минкурортов

17:46 15.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMax – новая цифровая платформа
Max – новая цифровая платформа - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Уже 70 крымских гостиниц используют бесконтактную технологию и заселяют гостей по МАКС ID. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.
"70 гостиниц Крыма уже заселяют гостей по МАХ ID. К системе подключились 50 крупных отелей (50+ номеров) и 20 средств размещения с количеством номеров менее 50-ти. Порядка 200 гостей уже оценили удобство бесконтактной технологии", - говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо скачать приложение MAКС и создать Цифровой ID в профиле. Затем необходимо показать динамический QR-код сотруднику на стойке. Он считает данные сканером, система запросит второе подтверждение личности тем же способом, и можно заселяться, пояснили в профильном министерстве.
При этом в минкурортов региона отметили, что МАКС ID избавит от ошибок в фамилии и датах, а также от ожидания с бумагой и ручкой. Кроме того, это безопасно: если кто-то попытается сделать скриншот вашего кода, вместо него появится пустой экран.
"Важно: сервис доступен и для детей. Данные свидетельств о рождении нужно заранее подгрузить в профиль родителя на Госуслугах", - добавили в пресс-службе.
В начале сентября в Крыму отели начали заселять российских туристов по ID в соответствии с постановлением правительства РФ "О предоставлении гостиничных услуг". С 1 сентября 2026 года все гостиницы и отели России, в которых более 50 номеров, обязаны предоставлять гостям возможность заселяться без бумажных документов – с помощью "цифрового ID" в национальном мессенджере МАКС.
Мессенджер МАКС в сентябре прошлого года открыл возможность создать "цифровой ID". Это аналог бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст при покупке товаров категории 18+, а также статус, в частности, студента и многодетного родителя. Сервис доступен уже более чем в 56 регионах страны, в том числе в Крыму.
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