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В двух районах Крыма восстановят пострадавшие объекты культуры

В двух районах Крыма восстановят пострадавшие объекты культуры - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В двух районах Крыма восстановят пострадавшие объекты культуры

В Крыму выделили более 30 миллионов рублей на ремонт и восстановление пострадавших объектов культуры в двух районах республики. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T17:00

2026-09-15T17:00

2026-09-15T17:00

культура

минкульт крыма

новости крыма

финансирование

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму выделили более 30 миллионов рублей на ремонт и восстановление пострадавших объектов культуры в двух районах республики. Соответствующее постановление Совета министров РК опубликовано на официальном сайте крымского правительства."Выделить Министерству культуры Республики Крым бюджетные ассигнования резервного фонда Совета министров РК для предоставления иных межбюджетных трансфертов... бюджетам муниципальных образований Крыма на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией техногенной ЧС регионального характера регионального уровня реагирования, сложившейся с 26 июня 2026 года на территории Крыма, на проведение ремонтных и (или) аварийно-восстановительных работ на объектах культуры", – говорится в тексте документа.Общая сумма выделенных средств – 31,4 миллиона рублей. Их на ремонт и восстановление объектов культуры получат Белогорский и Красноперекопский районы.Отчитаться об использовании выделенных средств в Минкультуры Крыма должны до 15 января 2027 года.Ранее сообщалось, что, несмотря на сложную обстановку с электроснабжением, ремонтные работы на социальных объектах на севере Крыма продолжаются. В частности, в Джанкое открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроена прилегающая к объекту территория.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север КрымаВосстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять летПочти финал: реставрация Крымской филармонии выполнена на 80-90%

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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