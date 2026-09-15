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В Австралии два семейных клана с луками и копьями устроили беспорядки

В Австралии два семейных клана с луками и копьями устроили беспорядки - РИА Новости Крым, 15.09.2026

В Австралии два семейных клана с луками и копьями устроили беспорядки

Два семейных австралийских клана с луками и копьями устроили беспорядки на севере страны. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T09:24

2026-09-15T09:24

2026-09-15T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Два семейных австралийских клана с луками и копьями устроили беспорядки на севере страны.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС, происшествие имело место в населенном пункте Вадей (Wadeye), расположенном примерно в 250 километрах к юго-западу от Дарвина.Там столкнулись около 100 человек, часть из которых была вооружена луками, копьями и металлическими предметами, один мужчина получил серьезные ранения."Во время беспорядков 22-летний мужчина получил серьезные травмы после того, как его, предположительно, ударили в спину трехзубым копьем", - приводит телеканал заявление представителя полиции.Во время беспорядков также был подожжен автомобиль.Телеканал отмечает, что нынешний инцидент произошел на фоне продолжающихся беспорядков в Вадей. Днем ранее полиция сообщила о задержании 13 человек в рамках операции по расследованию серии столкновений, поджогов и нападений, происходивших с начала августа. Им предъявлено в общей сложности более 50 обвинений. В августе во время другого столкновения в Вадей группа вооруженных мужчин забросала полицейских камнями и металлическими предметами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

австралия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, австралия, происшествия, новости