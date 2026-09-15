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Угроза воздушной атаки на Севастополь отменена

Угроза воздушной атаки на Севастополь отменена - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Угроза воздушной атаки на Севастополь отменена

В Севастополе выключили сирены и сняли угрозу атаки с воздуха. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T21:00

2026-09-15T21:00

2026-09-15T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе выключили сирены и сняли угрозу атаки с воздуха. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Опасность воздушного налета в регионе была объявлена в 20:20. Угроза сохранялась 40 минут.В период действия воздушной тревоги морской транспорт в городе останавливается. Его движение возобновляется после отмены сигнала, предупреждающего о возможной опасности. Жители и гости города во время угрозы должны найти укрытие и не приближаться к окнам.Кроме того, с 2024 года в Севастополе при возможной опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который раздается несколько иначе, и означает, что укрыться в безопасном месте следует в течение 1-2 минут.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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