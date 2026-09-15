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Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы
Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы
Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по портам и морским судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по портам и морским судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.Беспилотники поразили морской паром типа "РО-РО", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск". В порту "Измаил" разбиты морское судно типа "танкер", которое доставило горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. А в порту "Южный" – в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, уничтожен железнодорожный состав.В ночь на 15 сентября Вооруженными силами РФ был нанесен ряд ударов, в результате которых в Одесской области поражены логистический центр в населенном пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы, а в порту "Черноморск" - морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения армии киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Удары по Украине сегодня: разбиты паром и поезд с военными грузами из Европы

На Украине разбиты паром и железнодорожный состав с военными грузами для ВСУ из Европы

18:39 15.09.2026 (обновлено: 18:51 15.09.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России во вторник нанесли серию ударов по портам и морским судам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Беспилотники поразили морской паром типа "РО-РО", доставивший грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ, в порту "Черноморск". В порту "Измаил" разбиты морское судно типа "танкер", которое доставило горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ. А в порту "Южный" – в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ, уничтожен железнодорожный состав.
"Кроме того, продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - уточнили в российском военном ведомстве.
В ночь на 15 сентября Вооруженными силами РФ был нанесен ряд ударов, в результате которых в Одесской области поражены логистический центр в населенном пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы, а в порту "Черноморск" - морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения армии киевского режима.
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