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Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю
Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю
В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T09:07
2026-09-15T09:07
атаки всу
родион мирошник
новости
новости сво
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали жертвами ударов дронов, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его данным, в среднем за этот период украинские нацисты наносили около 1 180 ударов по гражданским объектам ежесуточно. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в приграничье - в Белгородской области, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Краснодарском крае.Кроме того, украинские боевики, вопреки нормам Международного права, нанесли серию преднамеренных ударов по медучреждениям и медицинским работникам. "В Алешкинском округе Херсонской области от удара БПЛА по жилому дому повреждения получили две машины скорой помощи. В соседнем Раденске ВФУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту. На участке дороги Зачатовка-Красная Поляна в Волновахском районе ДНР украинский беспилотник нанес удар по машине скорой медпомощи. Автомобиль получил серьезные повреждения. В селе Михайловка Рыльского района Курской области был поврежден фельдшерско-акушерский пункт", - пишет Мирошник в своем мессенджере МАКС.Всего ВСУ выпустили по российским гражданским объектам 8 243 боеприпаса, что является одним из самых высоких показателей с начала года, заключил Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛАВыросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
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4.7
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атаки всу, родион мирошник, новости, новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины)
Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю

Трое детей и 45 взрослых погибли на минувшей неделе от ударов дронами ВСУ - Мирошник

09:07 15.09.2026
 
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали жертвами ударов дронов, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его данным, в среднем за этот период украинские нацисты наносили около 1 180 ударов по гражданским объектам ежесуточно. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в приграничье - в Белгородской области, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Краснодарском крае.
"От обстрелов украинских нацистов пострадали 384 мирных жителя: ранены 336 граждан, в том числе 16 несовершеннолетних; погибли 48 человек, в том числе 3 детей", - проинформировал он.
Кроме того, украинские боевики, вопреки нормам Международного права, нанесли серию преднамеренных ударов по медучреждениям и медицинским работникам.
"В Алешкинском округе Херсонской области от удара БПЛА по жилому дому повреждения получили две машины скорой помощи. В соседнем Раденске ВФУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту. На участке дороги Зачатовка-Красная Поляна в Волновахском районе ДНР украинский беспилотник нанес удар по машине скорой медпомощи. Автомобиль получил серьезные повреждения. В селе Михайловка Рыльского района Курской области был поврежден фельдшерско-акушерский пункт", - пишет Мирошник в своем мессенджере МАКС.
Всего ВСУ выпустили по российским гражданским объектам 8 243 боеприпаса, что является одним из самых высоких показателей с начала года, заключил Мирошник.
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Атаки ВСУРодион МирошникНовостиНовости СВОМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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