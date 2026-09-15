https://crimea.ria.ru/20260915/troe-detey-i-45-vzroslykh-pogibli-ot-udarov-dronami-vsu-za-proshluyu-nedelyu-1159381898.html

Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю

Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Трое детей и 45 взрослых погибли от ударов дронами ВСУ за прошлую неделю

В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T09:07

2026-09-15T09:07

2026-09-15T09:07

атаки всу

родион мирошник

новости

новости сво

министерство иностранных дел рф (мид рф)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В течение минувшей недели, с 7 по 13 сентября, от рук украинских боевиков погибли 48 мирных жителей российских регионов, в том числе трое детей. Все они стали жертвами ударов дронов, сообщает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его данным, в среднем за этот период украинские нацисты наносили около 1 180 ударов по гражданским объектам ежесуточно. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в приграничье - в Белгородской области, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Краснодарском крае.Кроме того, украинские боевики, вопреки нормам Международного права, нанесли серию преднамеренных ударов по медучреждениям и медицинским работникам. "В Алешкинском округе Херсонской области от удара БПЛА по жилому дому повреждения получили две машины скорой помощи. В соседнем Раденске ВФУ ударили по фельдшерско-акушерскому пункту. На участке дороги Зачатовка-Красная Поляна в Волновахском районе ДНР украинский беспилотник нанес удар по машине скорой медпомощи. Автомобиль получил серьезные повреждения. В селе Михайловка Рыльского района Курской области был поврежден фельдшерско-акушерский пункт", - пишет Мирошник в своем мессенджере МАКС.Всего ВСУ выпустили по российским гражданским объектам 8 243 боеприпаса, что является одним из самых высоких показателей с начала года, заключил Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛАВыросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, родион мирошник, новости, новости сво, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины)