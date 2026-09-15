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Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре
Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре
Студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину на пожаре в частном жилом доме в Ессентуках, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину на пожаре в частном жилом доме в Ессентуках, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает RT.30 августа на улице Большой Боргустанской в Ессентуках произошел пожар в двухэтажном частном доме. Парень проходил мимо дома, увидел молодую женщину, которая звала на помощь. Она, как выяснилось позже, успела выбежать вместе с тремя детьми, но дома осталась прабабушка. Вахтин зашел в горящее здание, вытащил женщину и передал родственникам. Пострадавшая получила ожоги, она госпитализирована.Студент признался, что не считает себя героем, он просто человек, который совершил правильный поступок, сказал он.11 августа сообщалось, что мужчина, который спас ребенка на пляже в Санкт-Петербурге, получит 23-ю премию имени Тиграна Кеосаяна.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет один миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.Читайте также на РИА Новости Крым:Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщинуОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧСВ Петербурге мужчина получил премию Кеосаяна за спасение ребенка после удара током
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происшествия, премия, новости, пожар, новости, общество
Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре
Студент Арсений Вахтин получил премию Кеосаяна за спасение женщины на пожаре в Ессентуках
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину на пожаре в частном жилом доме в Ессентуках, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает RT.
30 августа на улице Большой Боргустанской в Ессентуках произошел пожар в двухэтажном частном доме. Парень проходил мимо дома, увидел молодую женщину, которая звала на помощь. Она, как выяснилось позже, успела выбежать вместе с тремя детьми, но дома осталась прабабушка. Вахтин зашел в горящее здание, вытащил женщину и передал родственникам. Пострадавшая получила ожоги, она госпитализирована.
"Студент Арсений Вахтин, спасший 94-летнюю женщину из пожара в частном жилом доме в Ессентуках, получил премию имени Тиграна Кеосаяна", - говорится в сообщении.
Студент признался, что не считает себя героем, он просто человек, который совершил правильный поступок, сказал он.
"Нас научили правильным действиям при пожаре. Самое главное — не паниковать, контролировать процесс. Также очень важно быть аккуратным при извлечении пострадавшего, но при этом нужно быть быстрым в своих движениях. Все эти знания мне очень пригодились", - поделился парень.
11 августа сообщалось
, что мужчина, который спас ребенка на пляже в Санкт-Петербурге, получит 23-ю премию имени Тиграна Кеосаяна.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет один миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.
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