https://crimea.ria.ru/20260915/student-poluchil-premiyu-keosayana-za-spasenie-pensionerki-na-pozhare-1159409522.html

Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре

Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре

Студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину на пожаре в частном жилом доме в Ессентуках, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T22:00

2026-09-15T22:00

2026-09-15T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Студент Арсений Вахтин, который спас 94-летнюю женщину на пожаре в частном жилом доме в Ессентуках, был удостоен премии имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает RT.30 августа на улице Большой Боргустанской в Ессентуках произошел пожар в двухэтажном частном доме. Парень проходил мимо дома, увидел молодую женщину, которая звала на помощь. Она, как выяснилось позже, успела выбежать вместе с тремя детьми, но дома осталась прабабушка. Вахтин зашел в горящее здание, вытащил женщину и передал родственникам. Пострадавшая получила ожоги, она госпитализирована.Студент признался, что не считает себя героем, он просто человек, который совершил правильный поступок, сказал он.11 августа сообщалось, что мужчина, который спас ребенка на пляже в Санкт-Петербурге, получит 23-ю премию имени Тиграна Кеосаяна.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом. Размер премии составляет один миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симоньян.Читайте также на РИА Новости Крым:Студентка академии МЧС спасла тонущую в шторм женщинуОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧСВ Петербурге мужчина получил премию Кеосаяна за спасение ребенка после удара током

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, премия, новости, пожар, новости, общество