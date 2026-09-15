Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260915/spetssluzhby-nato-nashli-ukrainskiy-sled-v-intsidente-v-aeroportu-leyptsiga-1159386946.html
Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига
Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига
Спецслужбы стран НАТО указывали своим властям на многочисленные признаки "украинского следа" в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига, заявили в Службе внешней РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T11:06
2026-09-15T11:06
германия
россия
украина
политика
служба внешней разведки (свр)
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173395_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1983c5cc20fb74cf7ce1d742fc7dfa64.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Спецслужбы стран НАТО указывали своим властям на многочисленные признаки "украинского следа" в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию. Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига. Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений.По данным СВР, спецслужбы альянса также информировали свои власти, что доказательств причастности России к инциденту в аэропорту нет."Спецслужбы натовских государств, изучившие обстоятельства инцидента, информировали национальные власти об отсутствии даже малейших доказательств причастности России. Напротив, указывалось на многочисленные признаки "украинского следа", - отметили в СВР.Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы. Однако такая осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ. Немецкие власти, несмотря на предупреждения натовских спецслужб, предпочли выдвинуть обвинения в адрес России. Основная причина - обосновать "мегазатраты" на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Киев и Берлин согласовали новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро.По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, все прежние годы "нормальных" отношений России и Германии были сочетанием как понимания Берлином его реальной выгоды, так и глубоко скрытыми мечтами о реванше за Вторую мировую войну, и лицемерием в том числе. И сегодня даже смена правящей партии не изменит антироссийского курса ФРГ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракетыЗеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в БританииЕвропа спонсирует атаки киевского режима, направленные на уничтожение мирного населения
германия
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137173395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c2ab0a9e8b770125a22db477f5a4e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, россия, украина, политика, служба внешней разведки (свр), новости
Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига

Спецслужбы НАТО указывали на "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига - СВР

11:06 15.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Спецслужбы стран НАТО указывали своим властям на многочисленные признаки "украинского следа" в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию. Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига. Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений.
По данным СВР, спецслужбы альянса также информировали свои власти, что доказательств причастности России к инциденту в аэропорту нет.
"Спецслужбы натовских государств, изучившие обстоятельства инцидента, информировали национальные власти об отсутствии даже малейших доказательств причастности России. Напротив, указывалось на многочисленные признаки "украинского следа", - отметили в СВР.
Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы. Однако такая осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ. Немецкие власти, несмотря на предупреждения натовских спецслужб, предпочли выдвинуть обвинения в адрес России. Основная причина - обосновать "мегазатраты" на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Киев и Берлин согласовали новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро.
По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, все прежние годы "нормальных" отношений России и Германии были сочетанием как понимания Берлином его реальной выгоды, так и глубоко скрытыми мечтами о реванше за Вторую мировую войну, и лицемерием в том числе. И сегодня даже смена правящей партии не изменит антироссийского курса ФРГ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракеты
Зеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в Британии
Европа спонсирует атаки киевского режима, направленные на уничтожение мирного населения
 
ГерманияРоссияУкраинаПолитикаСлужба внешней разведки (СВР)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16Крымский мост открыли
12:12ВСУ атакуют Севастополь - сбито три воздушных цели
12:07В Крыму объявили отбой ракетной опасности
12:07Россия откроет посольства в четырех странах Африки
12:01Крымский мост закрыли
11:54Юридическая война Запада против России началась с Крыма – Лавров
11:48Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
11:46В Крыму объявили ракетную опасность
11:39Как Турция в России корабли прятала: малоизвестный факт
11:32Канада закрыла фонд имени украинского нациста Гунько
11:31Воздушная тревога объявлена в Севастополе второй раз за день
11:30ВТБ: каждый третий билет по Пушкинской карте покупают в кино
11:19В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратов
11:06Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига
10:58ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:45В Крыму продлено экстренное предупреждение
10:32Херсонский суд приговорил шпиона ГУР к 18 годам тюрьмы
10:24В Севастополе национализировали имущество ряда лиц за финансирование ВСУ
10:10В Севастополе на пожаре спасли 12 человек и еще 20 эвакуировали из дома
10:05На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния