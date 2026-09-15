https://crimea.ria.ru/20260915/spetssluzhby-nato-nashli-ukrainskiy-sled-v-intsidente-v-aeroportu-leyptsiga-1159386946.html

Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига

Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Спецслужбы НАТО нашли "украинский след" в инциденте в аэропорту Лейпцига

Спецслужбы стран НАТО указывали своим властям на многочисленные признаки "украинского следа" в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига, заявили в Службе внешней РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T11:06

2026-09-15T11:06

2026-09-15T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Спецслужбы стран НАТО указывали своим властям на многочисленные признаки "украинского следа" в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.1 сентября глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль анонсировал закрытие Русского дома в Берлине и Российского генерального консульства в Бонне. А также заявил о готовящемся ужесточении контроля для граждан России при въезде в Германию. Вызванному в МИД ФРГ послу РФ в Германии Сергею Нечаеву немецкой стороной был заявлен протест в связи с якобы причастностью российских государственных структур к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига. Нечаев назвал бездоказательные обвинения России и запуск масштабных санкционных мер беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений.По данным СВР, спецслужбы альянса также информировали свои власти, что доказательств причастности России к инциденту в аэропорту нет."Спецслужбы натовских государств, изучившие обстоятельства инцидента, информировали национальные власти об отсутствии даже малейших доказательств причастности России. Напротив, указывалось на многочисленные признаки "украинского следа", - отметили в СВР.Госструктурам рекомендовалось воздержаться от однозначных, а тем более публичных, заявлений о вине Москвы. Однако такая осторожная позиция союзников не устроила руководство ФРГ. Немецкие власти, несмотря на предупреждения натовских спецслужб, предпочли выдвинуть обвинения в адрес России. Основная причина - обосновать "мегазатраты" на милитаризацию Германии в рамках бюджета на 2027 год, добавили в ведомстве.Ранее сообщалось, что Киев и Берлин согласовали новый пакет вооружений на 4 миллиарда евро.По мнению политолога и журналиста Юрия Светова, все прежние годы "нормальных" отношений России и Германии были сочетанием как понимания Берлином его реальной выгоды, так и глубоко скрытыми мечтами о реванше за Вторую мировую войну, и лицемерием в том числе. И сегодня даже смена правящей партии не изменит антироссийского курса ФРГ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина получила от ЕС 3,5 миллиарда евро на дроны и ракетыЗеленский заявил о планах построить большой завод по сборке БПЛА в БританииЕвропа спонсирует атаки киевского режима, направленные на уничтожение мирного населения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, украина, политика, служба внешней разведки (свр), новости