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Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов

Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов

На этой неделе школьники в Севастополе будут учиться четыре дня. Учебная неделя сокращена в связи с проведением выборов депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T19:36

2026-09-15T19:36

2026-09-15T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На этой неделе школьники в Севастополе будут учиться четыре дня. Учебная неделя сокращена в связи с проведением выборов депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщили в городском правительстве.Выходные в эти дни будут в школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования.Вместо уроков для детей и студентов организуют культурные, спортивные и досуговые мероприятия. О деталях родителям сообщат в чатах, уточнили в правительстве Севастополя.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в ГосдумуВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиямиРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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