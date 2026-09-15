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Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов
Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов
На этой неделе школьники в Севастополе будут учиться четыре дня. Учебная неделя сокращена в связи с проведением выборов депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T19:36
2026-09-15T19:36
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На этой неделе школьники в Севастополе будут учиться четыре дня. Учебная неделя сокращена в связи с проведением выборов депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщили в городском правительстве.Выходные в эти дни будут в школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования.Вместо уроков для детей и студентов организуют культурные, спортивные и досуговые мероприятия. О деталях родителям сообщат в чатах, уточнили в правительстве Севастополя.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму решают вопросы обеспечения безопасности на выборах в ГосдумуВсе избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиямиРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
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РИА Новости Крым
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севастополь, правительство севастополя, общество, образование в крыму и севастополе, новости севастополя, выборы
Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов

В Севастополе школьники и студенты будут отдыхать 18 и 19 сентября

19:36 15.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. На этой неделе школьники в Севастополе будут учиться четыре дня. Учебная неделя сокращена в связи с проведением выборов депутатов Госдумы РФ. Об этом сообщили в городском правительстве.
"18 и 19 сентября в школах и колледжах Севастополя будут неучебными днями. Избирательные участки расположены в том числе в учреждениях образования, поэтому в пятницу и субботу занятия отменят", – говорится в сообщении.
Выходные в эти дни будут в школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования.
Вместо уроков для детей и студентов организуют культурные, спортивные и досуговые мероприятия. О деталях родителям сообщат в чатах, уточнили в правительстве Севастополя.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы на 20 сентября. До этого президент заявил, что осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях, а противники России будут пытаться дестабилизировать общество.
Позже стало известно, что выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года.
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