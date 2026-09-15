https://crimea.ria.ru/20260915/rossiyane-nazvali-samoe-razdrazhayuschee-slovo-1159387772.html

Россияне назвали самое раздражающее слово

Россияне назвали самое раздражающее слово - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Россияне назвали самое раздражающее слово

Россиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T21:34

2026-09-15T21:34

2026-09-15T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Россиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR, передает РИА Новости.Отмечается, что самым раздражающим словом респонденты назвали "кринж". Также не нравятся слова "вайб", "ок", "короче", "краш", "изи".На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы: например, "кейс", "триггерить", "хайп", "фейк" и другие. Их выбрали 17% респондентов. Англицизмы раздражают 19% респондентов 18–24 лет - столько же, сколько среди россиян 35–44 лет и старше 55 лет.Третье место - порядка 12% - заняли уменьшительно-ласкательные слова, такие как "вкусняшка", "кушать", "денежки".К канцеляризмам россияне оказались терпимее всего: они вызывают раздражение только у 2% опрошенных. Искажение речевых норм — "от слова совсем", "доброго времени суток" и подобные — назвали раздражающими 9% респондентов.Отмечается, что почти у каждого десятого участника опроса не вызывают досады какие-либо слова вообще.Опрос проводился в сентябре текущего года. Участие в нем приняли более тысячи человек старше 18 лет.Ранее сообщалось, что слово "Тревожность" было признано "Словом года - 2025" по итогам народного голосования. Победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотятГоворить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикойМолодежи Крыма стала интересна история современного времени

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский язык, опрос, общество, новости