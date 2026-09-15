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Россияне назвали самое раздражающее слово
Россияне назвали самое раздражающее слово - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Россияне назвали самое раздражающее слово
Россиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Россиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR, передает РИА Новости.Отмечается, что самым раздражающим словом респонденты назвали "кринж". Также не нравятся слова "вайб", "ок", "короче", "краш", "изи".На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы: например, "кейс", "триггерить", "хайп", "фейк" и другие. Их выбрали 17% респондентов. Англицизмы раздражают 19% респондентов 18–24 лет - столько же, сколько среди россиян 35–44 лет и старше 55 лет.Третье место - порядка 12% - заняли уменьшительно-ласкательные слова, такие как "вкусняшка", "кушать", "денежки".К канцеляризмам россияне оказались терпимее всего: они вызывают раздражение только у 2% опрошенных. Искажение речевых норм — "от слова совсем", "доброго времени суток" и подобные — назвали раздражающими 9% респондентов.Отмечается, что почти у каждого десятого участника опроса не вызывают досады какие-либо слова вообще.Опрос проводился в сентябре текущего года. Участие в нем приняли более тысячи человек старше 18 лет.Ранее сообщалось, что слово "Тревожность" было признано "Словом года - 2025" по итогам народного голосования. Победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безграмотный вызов XXI века: 773 млн читать не умеют, остальные не хотятГоворить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикойМолодежи Крыма стала интересна история современного времени
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РИА Новости Крым
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русский язык, опрос, общество, новости
Россияне назвали самое раздражающее слово
В общении россиян больше всего раздражают жаргонизмы и сленг – результаты опроса
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Россиян больше всего в общении раздражают жаргонизмы и сленг. В частности, не нравятся слова "кринж", "рофл", "имба". Об этом говорится в результатах совместного исследования книжного сервиса "Литрес" и исследовательское агентство Magram MR, передает РИА Новости.
"Самой раздражающей группой слов стали жаргонизмы и сленг ("кринж", "рофл", "инфа", "лол", "имба" и так далее). Эту категорию выбрали 28% респондентов. Зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения: на жаргонизмы пожаловались 22% россиян 18–24 лет против 30% среди 25–34-летних и 45–54-летних", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самым раздражающим словом респонденты назвали "кринж". Также не нравятся слова "вайб", "ок", "короче", "краш", "изи".
На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы: например, "кейс", "триггерить", "хайп", "фейк" и другие. Их выбрали 17% респондентов. Англицизмы раздражают 19% респондентов 18–24 лет - столько же, сколько среди россиян 35–44 лет и старше 55 лет.
Третье место - порядка 12% - заняли уменьшительно-ласкательные слова, такие как "вкусняшка", "кушать", "денежки".
К канцеляризмам россияне оказались терпимее всего: они вызывают раздражение только у 2% опрошенных. Искажение речевых норм — "от слова совсем", "доброго времени суток" и подобные — назвали раздражающими 9% респондентов.
Отмечается, что почти у каждого десятого участника опроса не вызывают досады какие-либо слова вообще.
Опрос проводился в сентябре текущего года. Участие в нем приняли более тысячи человек старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что слово "Тревожность" было признано "Словом года - 2025"
по итогам народного голосования. Победителями в других номинациях стали слова "Окак", "ИИ" и "Промпт".
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