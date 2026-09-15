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Россия откроет посольства в четырех странах Африки
Россия откроет посольства в четырех странах Африки - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Россия откроет посольства в четырех странах Африки
В ближайшее время в Гане и Того, а также на Коморских островах и в Либерии откроются российские посольства, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:07
2026-09-15T12:07
2026-09-15T12:07
мария захарова
россия
африка
министерство иностранных дел рф (мид рф)
посольство рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Гане и Того, а также на Коморских островах и в Либерии откроются российские посольства, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии "Африканский вектор. Разговор без галстуков" Международного фестиваля молодежи.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин.Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня
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мария захарова, россия, африка, министерство иностранных дел рф (мид рф), посольство рф
Россия откроет посольства в четырех странах Африки
В Африке откроются четыре новых посольства России - Захарова