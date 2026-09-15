https://crimea.ria.ru/20260915/rossiya-otkroet-posolstva-v-chetyrekh-stranakh-afriki-1159390807.html

Россия откроет посольства в четырех странах Африки

Россия откроет посольства в четырех странах Африки - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Россия откроет посольства в четырех странах Африки

В ближайшее время в Гане и Того, а также на Коморских островах и в Либерии откроются российские посольства, сообщила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T12:07

2026-09-15T12:07

2026-09-15T12:07

мария захарова

россия

африка

министерство иностранных дел рф (мид рф)

посольство рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В ближайшее время в Гане и Того, а также на Коморских островах и в Либерии откроются российские посольства, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии "Африканский вектор. Разговор без галстуков" Международного фестиваля молодежи.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин.Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня

россия

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, россия, африка, министерство иностранных дел рф (мид рф), посольство рф