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Россия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Россия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины
Россия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Россия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины
Вооруженные силы России продолжают атаковать беспилотниками логистические центры и порты Украины, задействованными в интересах украинской армии. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T08:22
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россия
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают атаковать беспилотниками логистические центры и порты Украины, задействованными в интересах украинской армии.Как сообщают в Минобороны, в ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ряд ударов, в результате которых в Одесской области были поражены логистический центр в населенном пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы, а в порту "Черноморск" - морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения армии киевского режима.Ранее 12 сентября российские армейские подразделения беспилотниками поразили сухогруз в порту Одессы, а днем 14 сентября в этом же порту был нанесен удар по морскому судну, доставившему грузы для обеспечения ВСУ. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, украина, удары по украине, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Россия нанесла удары по логистическому центру и портам Украины

Россия нанесла удары по логистическому центру, судам и портам Украины

08:22 15.09.2026 (обновлено: 08:26 15.09.2026)
 
© ГУ ГСЧС Украины Украинский пожарный
Украинский пожарный
© ГУ ГСЧС Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают атаковать беспилотниками логистические центры и порты Украины, задействованными в интересах украинской армии.
Как сообщают в Минобороны, в ночь на вторник Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен ряд ударов, в результате которых в Одесской области были поражены логистический центр в населенном пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы, а в порту "Черноморск" - морское судно типа "сухогруз" и паром типа "РО-РО", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения армии киевского режима.
"Кроме того, в западных регионах Украины продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым для перевозки грузов военного назначения из стран Европы", - сообщили в военном ведомстве.
Ранее 12 сентября российские армейские подразделения беспилотниками поразили сухогруз в порту Одессы, а днем 14 сентября в этом же порту был нанесен удар по морскому судну, доставившему грузы для обеспечения ВСУ.
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