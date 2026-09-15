https://crimea.ria.ru/20260915/rossiya-ispolzuet-novye-razrabotki-dlya-spaseniya-boytsov-svo-1159400903.html

Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО

Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО

Россия использует новые научные разработки, направленные на спасение бойцов специальной военной операции. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T15:28

2026-09-15T15:28

2026-09-15T15:35

новости

роспотребнадзор

анна попова

помощь бойцам сво

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150934692_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_b34dcc1e12dfb734bb8a29be16beacab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Россия использует новые научные разработки, направленные на спасение бойцов специальной военной операции. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 15 сентября.По ее словам, девять медучреждений Москвы и Ростова пользуются этой методикой, спасая жизни бойцов СВО.Также благодаря новым российским разработкам удалось существенно сократить время для определения чувствительности пациента к антибиотикам - когда попадает боец с раной или с предполагаемым воспалением, загрязненной раной.Она подчеркнула, работа в этом направлении продолжается, чтобы максимально эффективно помогать российским бойцам.Также глава Роспотребнадзора рассказала, что в России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали уникальный продукт для спасения бойцов на передовойЧему обучают военных медиковВ бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, роспотребнадзор, анна попова, помощь бойцам сво