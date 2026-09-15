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Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО
Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО
Россия использует новые научные разработки, направленные на спасение бойцов специальной военной операции. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T15:28
2026-09-15T15:35
новости
роспотребнадзор
анна попова
помощь бойцам сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Россия использует новые научные разработки, направленные на спасение бойцов специальной военной операции. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 15 сентября.По ее словам, девять медучреждений Москвы и Ростова пользуются этой методикой, спасая жизни бойцов СВО.Также благодаря новым российским разработкам удалось существенно сократить время для определения чувствительности пациента к антибиотикам - когда попадает боец с раной или с предполагаемым воспалением, загрязненной раной.Она подчеркнула, работа в этом направлении продолжается, чтобы максимально эффективно помогать российским бойцам.Также глава Роспотребнадзора рассказала, что в России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России разработали уникальный продукт для спасения бойцов на передовойЧему обучают военных медиковВ бронежилетах и с сухой плазмой крови – как работают медики в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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новости, роспотребнадзор, анна попова, помощь бойцам сво
Россия использует новые разработки для спасения бойцов СВО

Глава Роспотребнадзора рассказала о новых разработках для спасения жизней бойцов СВО

15:28 15.09.2026 (обновлено: 15:35 15.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Тарасов / Перейти в фотобанкРеабилитация участников СВО в военном госпитале
Реабилитация участников СВО в военном госпитале - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Сергей Тарасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Россия использует новые научные разработки, направленные на спасение бойцов специальной военной операции. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 15 сентября.
"Проблемы антибиотикорезистентности сегодня стоят очень остро. Специальные коктейли фагов, которые разрабатывают наши институты для конкретных случаев, спасают жизнь бойцам тогда, когда антибиотики оказываются недостаточно эффективными", – рассказала Попова.
По ее словам, девять медучреждений Москвы и Ростова пользуются этой методикой, спасая жизни бойцов СВО.
Также благодаря новым российским разработкам удалось существенно сократить время для определения чувствительности пациента к антибиотикам - когда попадает боец с раной или с предполагаемым воспалением, загрязненной раной.
"Сегодня наши ПЦР-тесты позволяют определить, каким же антибиотиком его в первую очередь надо лечить за гораздо более короткое время, чем еще год-два назад. Вместо 4 часов это сегодня 25–30 минут, и тогда назначение идет более четкое", – пояснила Попова.
Она подчеркнула, работа в этом направлении продолжается, чтобы максимально эффективно помогать российским бойцам.
Также глава Роспотребнадзора рассказала, что в России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа.
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НовостиРоспотребнадзорАнна ПоповаПомощь бойцам СВО
 
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