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Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку
Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку
У 98% крымских ветеранов СВО, которые с начала года поправили здоровье в реабилитационных центрах Социального фонда России, отмечается улучшение состояния. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T20:52
2026-09-15T20:52
реабилитация
отделение социального фонда россии по республике крым
ветераны сво
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. У 98% крымских ветеранов СВО, которые с начала года поправили здоровье в реабилитационных центрах Социального фонда России, отмечается улучшение состояния. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства и разъяснили, как получить направление на лечение.Также отмечается уменьшение болевого синдрома у 96,8% пациентов, улучшение двигательных функций – у 89,2% пациентов, улучшение коммуникативности и психоэмоционального состояния в результате работы психологов – у 95% пациентов.Уточняется, что центры расположены в разных регионах страны — от Московской и Владимирской областей до Кемеровской, Кировской, Омской, а также в Республике Хакасия и Краснодарском крае. Все затраты на проезд в обе стороны компенсируются, а с этого года можно не только получать компенсацию по расходам, но и заранее получать ж/д-билеты.Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, медицинской реабилитации – в зависимости от показаний. С заявлением можно обратиться на портал госуслуг, любую клиентскую службу Отделения Соцфонда или МФЦ. Решение по заявлению принимается за дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полная "Перезагрузка": реабилитация участников СВО в Крыму180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда РоссииВ Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр
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реабилитация, отделение социального фонда россии по республике крым, ветераны сво, крым, новости
Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку

Реабилитация способствовала улучшению здоровья у более 98% крымских ветеранов СВО

20:52 15.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦентр протезирования и реабилитации
Центр протезирования и реабилитации - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. У 98% крымских ветеранов СВО, которые с начала года поправили здоровье в реабилитационных центрах Социального фонда России, отмечается улучшение состояния. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства и разъяснили, как получить направление на лечение.
"Благодаря современному оборудованию и индивидуальному подходу у демобилизованных ветеранов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата улучшение после пройденной реабилитации зафиксировано в 96,7% случаев, у пациентов с заболеваниями центральной нервной системы – в 88,2% случаев", – обозначили в пресс-службе.
Также отмечается уменьшение болевого синдрома у 96,8% пациентов, улучшение двигательных функций – у 89,2% пациентов, улучшение коммуникативности и психоэмоционального состояния в результате работы психологов – у 95% пациентов.
Уточняется, что центры расположены в разных регионах страны — от Московской и Владимирской областей до Кемеровской, Кировской, Омской, а также в Республике Хакасия и Краснодарском крае. Все затраты на проезд в обе стороны компенсируются, а с этого года можно не только получать компенсацию по расходам, но и заранее получать ж/д-билеты.
"Помимо этого, ветераны теперь могут приезжать на лечение в реабилитационные центры фонда вместе с сопровождающим, которому также оплачивается дорога, проживание и питание в центре. Такая льгота предоставлена участникам СВО с первой группой инвалидности или нуждающимся в сопровождении по медицинским показаниям", – отметили в учреждении.
Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, медицинской реабилитации – в зависимости от показаний. С заявлением можно обратиться на портал госуслуг, любую клиентскую службу Отделения Соцфонда или МФЦ. Решение по заявлению принимается за дня.
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РеабилитацияОтделение Социального фонда России по Республике КрымВетераны СВОКрымНовости
 
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