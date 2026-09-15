https://crimea.ria.ru/20260915/reabilitatsiya-veteranov-svo--kak-prokhodit-i-gde-poluchit-putevku-1159399926.html

Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку

Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку

У 98% крымских ветеранов СВО, которые с начала года поправили здоровье в реабилитационных центрах Социального фонда России, отмечается улучшение состояния. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T20:52

2026-09-15T20:52

2026-09-15T20:52

реабилитация

отделение социального фонда россии по республике крым

ветераны сво

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. У 98% крымских ветеранов СВО, которые с начала года поправили здоровье в реабилитационных центрах Социального фонда России, отмечается улучшение состояния. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ведомства и разъяснили, как получить направление на лечение.Также отмечается уменьшение болевого синдрома у 96,8% пациентов, улучшение двигательных функций – у 89,2% пациентов, улучшение коммуникативности и психоэмоционального состояния в результате работы психологов – у 95% пациентов.Уточняется, что центры расположены в разных регионах страны — от Московской и Владимирской областей до Кемеровской, Кировской, Омской, а также в Республике Хакасия и Краснодарском крае. Все затраты на проезд в обе стороны компенсируются, а с этого года можно не только получать компенсацию по расходам, но и заранее получать ж/д-билеты.Длительность санаторно-курортного лечения составляет до 21 дня, медицинской реабилитации – в зависимости от показаний. С заявлением можно обратиться на портал госуслуг, любую клиентскую службу Отделения Соцфонда или МФЦ. Решение по заявлению принимается за дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полная "Перезагрузка": реабилитация участников СВО в Крыму180 крымских ветеранов СВО бесплатно прошли лечение в центрах Соцфонда РоссииВ Крыму участник СВО будет строить реабилитационный центр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реабилитация, отделение социального фонда россии по республике крым, ветераны сво, крым, новости