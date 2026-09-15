https://crimea.ria.ru/20260915/rasstrelyali-troikh-krymchanina-ubiystvo-30-letney-davnosti-1159402743.html

Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности

Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности

В Крыму суд вынес приговор 56-летнему жителю Сакского района по уголовному делу об убийстве трех человек, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T16:28

2026-09-15T16:28

2026-09-15T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор 56-летнему жителю Сакского района по уголовному делу об убийстве трех человек, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Убийство было совершено в мае 1994 года. До этого фигурант, желая подтвердить свое активное участие в банде, с сообщником купил два автомата Калашникова и патроны, которые передал исполнителям убийства – они расстреляли трех человек возле одного из зданий.В крымском управлении Следственного комитета РФ добавили, что убийство было совершено на территории Сакского района из-за передела сфер влияния. Погибшие – местный предприниматель и двое его приближенных. Скрывшись с места преступления на мотоцикле, преступники сожгли транспортное средство и орудия преступления.Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался. Однако следователями в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет расследование этого уголовного дела было возобновлено, а местонахождение члена преступной группы установлено, и сейчас он понес наказание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 летЖитель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гаражеПомогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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