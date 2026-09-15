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Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности
Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности
В Крыму суд вынес приговор 56-летнему жителю Сакского района по уголовному делу об убийстве трех человек, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор 56-летнему жителю Сакского района по уголовному делу об убийстве трех человек, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Убийство было совершено в мае 1994 года. До этого фигурант, желая подтвердить свое активное участие в банде, с сообщником купил два автомата Калашникова и патроны, которые передал исполнителям убийства – они расстреляли трех человек возле одного из зданий.В крымском управлении Следственного комитета РФ добавили, что убийство было совершено на территории Сакского района из-за передела сфер влияния. Погибшие – местный предприниматель и двое его приближенных. Скрывшись с места преступления на мотоцикле, преступники сожгли транспортное средство и орудия преступления.Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался. Однако следователями в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет расследование этого уголовного дела было возобновлено, а местонахождение члена преступной группы установлено, и сейчас он понес наказание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 летЖитель Балаклавы из ревности напал на жену с ножом и хотел сжечь ее в гаражеПомогал готовить убийство: крымчанину дали 21 год "строгача" за госизмену
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Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности
Жителю Крыма дали 10 лет тюрьмы за совершенное более 30 лет назад убийство троих человек
16:28 15.09.2026 (обновлено: 16:33 15.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор 56-летнему жителю Сакского района по уголовному делу об убийстве трех человек, совершенном более 30 лет назад. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"Житель Сакского района признан виновным в пособничестве в совершении убийства. Подсудимый в 1993-1994 годах входил в состав преступной группы", – говорится в сообщении.
Убийство было совершено в мае 1994 года. До этого фигурант, желая подтвердить свое активное участие в банде, с сообщником купил два автомата Калашникова и патроны, которые передал исполнителям убийства – они расстреляли трех человек возле одного из зданий.
"Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы, взяв его под стражу в зале суда. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима", – рассказали в прокуратуре Крыма.
В крымском управлении Следственного комитета РФ добавили, что убийство было совершено на территории Сакского района из-за передела сфер влияния. Погибшие – местный предприниматель и двое его приближенных. Скрывшись с места преступления на мотоцикле, преступники сожгли транспортное средство и орудия преступления.
"Ранее наказание за совершенное деяние понесли четыре исполнителя: двое из них были приговорены к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы, еще двое – к 11 и 10 годам колонии", – заключили в Следкоме Крыма.
Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания, длительное время он скрывался. Однако следователями в ходе системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет расследование этого уголовного дела было возобновлено, а местонахождение члена преступной группы установлено, и сейчас он понес наказание.
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