https://crimea.ria.ru/20260915/raspyataya-polsha-pochemu-varshava-reshila-ugrozhat-rossii-seychas--mnenie-1159396249.html
Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение
Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение
Польша находится в очень сложном положении по отношению к США, Европе и Украине и, загнанная в угол, из страха проявляет крайнюю агрессию в адрес России, хотя... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T19:48
2026-09-15T19:48
2026-09-15T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Польша находится в очень сложном положении по отношению к США, Европе и Украине и, загнанная в угол, из страха проявляет крайнюю агрессию в адрес России, хотя ее главным врагом была и остается Германия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, позволил себе ряд резких заявлений в адрес России. В частности, предложил проводить более агрессивные военные учения НАТО рядом с Калининградской областью и расшить их масштаб. И заявил, что Польша обладает достаточными возможностями, чтобы в случае нападения России быстро ее победить.По его мнению, сейчас такая двуличность обычное состояние политиков в Европе. "Но Польша в этом плане отличается тем, что у нее амбиции довольно серьезные, и в этих амбициях она, с одной стороны, готова опираться на кого угодно, а с другой видит себя выше многих", – добавил Шатров.При этом немалое влияние на поведение Польши оказывает конкуренция с Германией, отметил он. "Само собой, Германия для Польши даже больший враг и противник, чем Российская Федерация, как бы там с виду не казалось обратное", – сказал собеседник.По словам политолога, в сложившихся условиях США для Польши – это палочка-выручалочка, которая должна поляков каким-то образом отделить и приподнять на европейском континенте. Это заставляет Варшаву проявлять внешнее уважение к Вашингтону."Они постоянно опираются на американскую поддержку или предлагают себя американцам в качестве форпоста. Это касалось и энергоносителей. Это касается и в целом проведения каких-то американских идей в Европе", – сказал эксперт.Однако делать это сейчас, когда у власти в Штатах Дональд Трамп с его хорошо известным отношением к Европе, крайне трудно Варшаве и страшно, добавил Шатров.Аналогичная ситуация, по его мнению, складывается для Польши и в контексте конфликта России и Запада с украинскими нацистами в авангарде."Якшаться с нынешними украинцами под руководством Зеленского – это очень токсично, просто дурной тон. В то же время не якшаться с ними значит поддерживать Россию. И они с экзистенциальными врагами, такими как нацисты Украины, вынуждены обниматься и пожимать руки", – сказал Шатров.При этом даже самые большие русофобы в Польше на самом деле ненавидят своих нынешних союзников и искренне против всего того, что происходит на Украине, как и европейцы и американцы, считает политолог.В этой сложной ситуации и проявляется двуличность Польши как свойство большей части ее политического истеблишмента, а причина всему – страх, делает вывод эксперт.Ранее МИД РФ заявления польского министра назвали "русофобией головного мозга". А офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя сказанное Сикорским, назвал польского министра "невменяемым" после его заявлений о быстрой победе над РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километровКак героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС
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мнения, игорь шатров, россия, польша, в мире
Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение
Польша проявляет агрессию в адрес России из-за страха– политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым.
Польша находится в очень сложном положении по отношению к США, Европе и Украине и, загнанная в угол, из страха проявляет крайнюю агрессию в адрес России, хотя ее главным врагом была и остается Германия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, позволил себе ряд резких заявлений в адрес России. В частности, предложил проводить более агрессивные военные учения НАТО рядом с Калининградской областью и расшить их масштаб. И заявил, что Польша обладает достаточными возможностями, чтобы в случае нападения России быстро ее победить.
"Дело не в Сикорском конкретно, а в той особой двуличности польской политической элиты, которая попала в очень сложное положение", – считает гость эфира.
По его мнению, сейчас такая двуличность обычное состояние политиков в Европе. "Но Польша в этом плане отличается тем, что у нее амбиции довольно серьезные, и в этих амбициях она, с одной стороны, готова опираться на кого угодно, а с другой видит себя выше многих", – добавил Шатров.
При этом немалое влияние на поведение Польши оказывает конкуренция с Германией, отметил он. "Само собой, Германия для Польши даже больший враг и противник, чем Российская Федерация, как бы там с виду не казалось обратное", – сказал собеседник.
По словам политолога, в сложившихся условиях США для Польши – это палочка-выручалочка, которая должна поляков каким-то образом отделить и приподнять на европейском континенте. Это заставляет Варшаву проявлять внешнее уважение к Вашингтону.
"Они постоянно опираются на американскую поддержку или предлагают себя американцам в качестве форпоста. Это касалось и энергоносителей. Это касается и в целом проведения каких-то американских идей в Европе", – сказал эксперт.
Однако делать это сейчас, когда у власти в Штатах Дональд Трамп с его хорошо известным отношением к Европе, крайне трудно Варшаве и страшно, добавил Шатров.
"Польша в очень распятом состоянии находится сейчас. С одной стороны, дружить с Америкой невыгодно, а дружить с Америкой Трампа – значит перед европейцами выглядеть в нехорошем свете", – считает политолог.
Аналогичная ситуация, по его мнению, складывается для Польши и в контексте конфликта России и Запада с украинскими нацистами в авангарде.
"Якшаться с нынешними украинцами под руководством Зеленского – это очень токсично, просто дурной тон. В то же время не якшаться с ними значит поддерживать Россию. И они с экзистенциальными врагами, такими как нацисты Украины, вынуждены обниматься и пожимать руки", – сказал Шатров.
При этом даже самые большие русофобы в Польше на самом деле ненавидят своих нынешних союзников и искренне против всего того, что происходит на Украине, как и европейцы и американцы, считает политолог.
В этой сложной ситуации и проявляется двуличность Польши как свойство большей части ее политического истеблишмента, а причина всему – страх, делает вывод эксперт.
"Есть ведь еще память о разделах Польши, какие-то душевные раны, и они думают: "Как бы нам в этой вот турбулентности не то что приобрести территории, а случайно не потерять". И рука тянется российского тигра за ус подергать. То есть все, что они делают, они делают из страха. Как крыса, когда загнана в угол, она прыгает, нападает и создает видимость бесстрашной. Вот такие и эти бесстрашные крысы, я бы так назвал политический истеблишмент Польши и, в частности, Сикорского", – подытожил эксперт.
Ранее МИД РФ заявления польского министра назвали "русофобией головного мозга". А офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя сказанное Сикорским, назвал польского министра "невменяемым" после его заявлений о быстрой победе над РФ.
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