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Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение

Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение

Польша находится в очень сложном положении по отношению к США, Европе и Украине и, загнанная в угол, из страха проявляет крайнюю агрессию в адрес России, хотя... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T19:48

2026-09-15T19:48

2026-09-15T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Польша находится в очень сложном положении по отношению к США, Европе и Украине и, загнанная в угол, из страха проявляет крайнюю агрессию в адрес России, хотя ее главным врагом была и остается Германия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, позволил себе ряд резких заявлений в адрес России. В частности, предложил проводить более агрессивные военные учения НАТО рядом с Калининградской областью и расшить их масштаб. И заявил, что Польша обладает достаточными возможностями, чтобы в случае нападения России быстро ее победить.По его мнению, сейчас такая двуличность обычное состояние политиков в Европе. "Но Польша в этом плане отличается тем, что у нее амбиции довольно серьезные, и в этих амбициях она, с одной стороны, готова опираться на кого угодно, а с другой видит себя выше многих", – добавил Шатров.При этом немалое влияние на поведение Польши оказывает конкуренция с Германией, отметил он. "Само собой, Германия для Польши даже больший враг и противник, чем Российская Федерация, как бы там с виду не казалось обратное", – сказал собеседник.По словам политолога, в сложившихся условиях США для Польши – это палочка-выручалочка, которая должна поляков каким-то образом отделить и приподнять на европейском континенте. Это заставляет Варшаву проявлять внешнее уважение к Вашингтону."Они постоянно опираются на американскую поддержку или предлагают себя американцам в качестве форпоста. Это касалось и энергоносителей. Это касается и в целом проведения каких-то американских идей в Европе", – сказал эксперт.Однако делать это сейчас, когда у власти в Штатах Дональд Трамп с его хорошо известным отношением к Европе, крайне трудно Варшаве и страшно, добавил Шатров.Аналогичная ситуация, по его мнению, складывается для Польши и в контексте конфликта России и Запада с украинскими нацистами в авангарде."Якшаться с нынешними украинцами под руководством Зеленского – это очень токсично, просто дурной тон. В то же время не якшаться с ними значит поддерживать Россию. И они с экзистенциальными врагами, такими как нацисты Украины, вынуждены обниматься и пожимать руки", – сказал Шатров.При этом даже самые большие русофобы в Польше на самом деле ненавидят своих нынешних союзников и искренне против всего того, что происходит на Украине, как и европейцы и американцы, считает политолог.В этой сложной ситуации и проявляется двуличность Польши как свойство большей части ее политического истеблишмента, а причина всему – страх, делает вывод эксперт.Ранее МИД РФ заявления польского министра назвали "русофобией головного мозга". А офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, комментируя сказанное Сикорским, назвал польского министра "невменяемым" после его заявлений о быстрой победе над РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшие дни Польша проведет испытания ракет дальностью 1000 километровКак героизация нацизма повлияет на отношения Украины с Европой – мнение"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, игорь шатров, россия, польша, в мире