https://crimea.ria.ru/20260915/prodovolstvie-iz-rossii-predstavleno-v-160-stranakh-mira-1159402500.html
Продовольствие из России представлено в 160 странах мира
Продовольствие из России представлено в 160 странах мира - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Продовольствие из России представлено в 160 странах мира
Несмотря на вызовы, Россия является надежным и стабильным партнером в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T16:19
2026-09-15T16:19
2026-09-15T16:19
дмитрий патрушев
россия
сельское хозяйство
продукты
экспорт
екатеринбург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Несмотря на вызовы, Россия является надежным и стабильным партнером в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.Вице-премьер отметил, что Российская Федерация является крупным производителем пшеницы, ячменя, картофеля, молока, мяса, рыбы и других продуктов. По отдельным видам самообеспеченность страны значительно превышает потребление.По информации правительства, сейчас Россия является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Ее аграрный экспорт в последние годы составляет порядка 100 млн тонн и превышает 40 млрд долларов. По поставкам отдельных видов товаров Россия занимает лидирующие позиции: каждая пятая экспортная тонна пшеницы на мировом рынке – отечественного происхождения.Кроме того, РФ входит в первую пятерку стран – лидеров по добыче водных биоресурсов. Ежегодно рыбаки вылавливают в районе 5 млн тонн. На внешние рынки направляется порядка 2 млн тонн рыбной продукции.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин.Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России подешевели картофель и другие овощиФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантовВ Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза
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дмитрий патрушев, россия, сельское хозяйство, продукты, экспорт, екатеринбург
Продовольствие из России представлено в 160 странах мира
Россия укрепляет продовольственную безопасность стран-партнеров - Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Несмотря на вызовы, Россия является надежным и стабильным партнером в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Вице-премьер отметил, что Российская Федерация является крупным производителем пшеницы, ячменя, картофеля, молока, мяса, рыбы и других продуктов. По отдельным видам самообеспеченность страны значительно превышает потребление.
"Это означает, что у России есть возможность укреплять продовольственную безопасность стран-партнеров. К этой роли мы относимся очень ответственно. Несмотря ни на какие вызовы, сельхозсырье и продовольствие из России представлены в 160 странах. Это больше, чем две трети мира", – цитирует Патрушева пресс-служба кабмина.
По информации правительства, сейчас Россия является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Ее аграрный экспорт в последние годы составляет порядка 100 млн тонн и превышает 40 млрд долларов. По поставкам отдельных видов товаров Россия занимает лидирующие позиции: каждая пятая экспортная тонна пшеницы на мировом рынке – отечественного происхождения.
Кроме того, РФ входит в первую пятерку стран – лидеров по добыче водных биоресурсов. Ежегодно рыбаки вылавливают в районе 5 млн тонн. На внешние рынки направляется порядка 2 млн тонн рыбной продукции.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова вносить
вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире.
В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин. Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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