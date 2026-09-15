https://crimea.ria.ru/20260915/prodovolstvie-iz-rossii-predstavleno-v-160-stranakh-mira-1159402500.html

Продовольствие из России представлено в 160 странах мира

Продовольствие из России представлено в 160 странах мира - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Продовольствие из России представлено в 160 странах мира

Несмотря на вызовы, Россия является надежным и стабильным партнером в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T16:19

2026-09-15T16:19

2026-09-15T16:19

дмитрий патрушев

россия

сельское хозяйство

продукты

экспорт

екатеринбург

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146452509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_437bede5b03eff5f581c375881bc5934.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Несмотря на вызовы, Россия является надежным и стабильным партнером в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.Вице-премьер отметил, что Российская Федерация является крупным производителем пшеницы, ячменя, картофеля, молока, мяса, рыбы и других продуктов. По отдельным видам самообеспеченность страны значительно превышает потребление.По информации правительства, сейчас Россия является одним из ключевых поставщиков продовольствия в мире. Ее аграрный экспорт в последние годы составляет порядка 100 млн тонн и превышает 40 млрд долларов. По поставкам отдельных видов товаров Россия занимает лидирующие позиции: каждая пятая экспортная тонна пшеницы на мировом рынке – отечественного происхождения.Кроме того, РФ входит в первую пятерку стран – лидеров по добыче водных биоресурсов. Ежегодно рыбаки вылавливают в районе 5 млн тонн. На внешние рынки направляется порядка 2 млн тонн рыбной продукции.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин.Основными площадками фестиваля являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России подешевели картофель и другие овощиФермеры Крыма обновляют парк техники за счет грантовВ Крыму посевные площади сахарной свеклы увеличились почти в 4 раза

россия

екатеринбург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, россия, сельское хозяйство, продукты, экспорт, екатеринбург