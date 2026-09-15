https://crimea.ria.ru/20260915/prodlenie-kreditnykh-kanikul-v-krymu-i-dosrochnye-vybory-na-khersonschine---glavnoe-1159405475.html

Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное

Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное

26 украинских беспилотников ВСУ сбили в Севастополе за минувшие сутки, ранен один человек. 47,2% составила явка избирателей на досрочных выборах депутатов... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T22:51

2026-09-15T22:51

2026-09-15T22:51

крым

севастополь

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 26 украинских беспилотников ВСУ сбили в Севастополе за минувшие сутки, ранен один человек. 47,2% составила явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы РФ в Херсонской области. Власти Севастополя включат в бюджет имущество лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о ситуации вокруг Украины. Парламент Крыма поддержал проект обращения к правительству РФ о продлении кредитных каникул для малого и среднего бизнеса с шести месяцев до полутора лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымМужчина ранен при атаке ВСУ на СевастопольВ Севастополе за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Пострадавший во время атаки находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. Он получил осколочное ранение бедра. Молодому мужчине оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.Явка на досрочном голосовании в Херсонской областиЯвка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает телерадиокомпания "Таврия".В регионе действовали 128 избирательных участков и свыше 350 мобильных групп, члены которых посетили более 80 тысяч домовладений. За десять дней в голосовании приняли участие жители 14 муниципальных округов.Национализация в СевастополеВласти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В список попали "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", "ТБИ", ООО "КЭТЗ "Сатурн", "Атлантис-ЛТД", "Росттрейд", "Рифер". Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене.Юридическая война Запада против РоссииЗапад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это началось с момента законного волеизъявления крымчан о воссоединении Крыма с РФ. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Сергей Лаврова в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.В Крыму просят продлить кредитные каникулы для бизнесаВ парламенте Крыма поддержали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу продления кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства с шести месяцев до полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Как отметила глава комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, закрепленный в федеральном законодательстве механизм кредитных каникул показал достаточно высокую эффективность в качестве меры поддержки бизнеса. Однако в действующей редакции норма распространяется только на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года, и на срок до полугода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260915/shkolnikov-i-studentov-sevastopolya-osvobodyat-ot-zanyatiy-v-dni-vyborov-1159401836.html

https://crimea.ria.ru/20260915/lavrov-rasskazal-o-pozitsii-ssha-po-krymu-v-voprose-uregulirovaniya-na-ukraine-1159397999.html

https://crimea.ria.ru/20260915/kallas-zayavila-o-zhelanii-pogovorit-s-putinym-po-telefonu-1159404282.html

https://crimea.ria.ru/20260915/ya-ochen-ne-khotela-v-khospis-kak-v-krymu-za-detmi-ukhazhivayut-vmesto-mamy-1159394956.html

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