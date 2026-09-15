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Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное
Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное
26 украинских беспилотников ВСУ сбили в Севастополе за минувшие сутки, ранен один человек. 47,2% составила явка избирателей на досрочных выборах депутатов... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T22:51
2026-09-15T22:51
крым
севастополь
атаки всу на крым
политика
херсонская область
национализация в крыму
сергей лавров
россия
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 26 украинских беспилотников ВСУ сбили в Севастополе за минувшие сутки, ранен один человек. 47,2% составила явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы РФ в Херсонской области. Власти Севастополя включат в бюджет имущество лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о ситуации вокруг Украины. Парламент Крыма поддержал проект обращения к правительству РФ о продлении кредитных каникул для малого и среднего бизнеса с шести месяцев до полутора лет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымМужчина ранен при атаке ВСУ на СевастопольВ Севастополе за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Пострадавший во время атаки находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. Он получил осколочное ранение бедра. Молодому мужчине оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.Явка на досрочном голосовании в Херсонской областиЯвка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает телерадиокомпания "Таврия".В регионе действовали 128 избирательных участков и свыше 350 мобильных групп, члены которых посетили более 80 тысяч домовладений. За десять дней в голосовании приняли участие жители 14 муниципальных округов.Национализация в СевастополеВласти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В список попали "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", "ТБИ", ООО "КЭТЗ "Сатурн", "Атлантис-ЛТД", "Росттрейд", "Рифер". Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене.Юридическая война Запада против РоссииЗапад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это началось с момента законного волеизъявления крымчан о воссоединении Крыма с РФ. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Сергей Лаврова в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.В Крыму просят продлить кредитные каникулы для бизнесаВ парламенте Крыма поддержали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу продления кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства с шести месяцев до полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Как отметила глава комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, закрепленный в федеральном законодательстве механизм кредитных каникул показал достаточно высокую эффективность в качестве меры поддержки бизнеса. Однако в действующей редакции норма распространяется только на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года, и на срок до полугода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, севастополь, атаки всу на крым, политика, херсонская область, национализация в крыму, сергей лавров, россия, коллективный запад, внешняя политика, новости, главное за день
Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное

Продление кредитных каникул в Крыму и явка на выборах в Херсонской области – главное

22:51 15.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. 26 украинских беспилотников ВСУ сбили в Севастополе за минувшие сутки, ранен один человек. 47,2% составила явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы РФ в Херсонской области. Власти Севастополя включат в бюджет имущество лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о ситуации вокруг Украины. Парламент Крыма поддержал проект обращения к правительству РФ о продлении кредитных каникул для малого и среднего бизнеса с шести месяцев до полутора лет.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Мужчина ранен при атаке ВСУ на Севастополь

В Севастополе за минувшие сутки сбили 26 украинских беспилотников, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Пострадавший во время атаки находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. Он получил осколочное ранение бедра. Молодому мужчине оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.
Оружие - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
17:38
В Крыму мужчину расстреляли из травмата – возбуждено дело

Явка на досрочном голосовании в Херсонской области

Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации в Херсонской области составила 47,2%, сообщает телерадиокомпания "Таврия".
В регионе действовали 128 избирательных участков и свыше 350 мобильных групп, члены которых посетили более 80 тысяч домовладений. За десять дней в голосовании приняли участие жители 14 муниципальных округов.
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
19:36
Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов

Национализация в Севастополе

Власти Севастополя приняли постановление о включении в казну города имущества юридических и физических лиц, оказывающих помощь ВСУ и разведке Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В список попали "Севастопольский приборостроительный завод "Парус", "ТБИ", ООО "КЭТЗ "Сатурн", "Атлантис-ЛТД", "Росттрейд", "Рифер". Также установлены пятеро физических лиц, финансово помогавшие ВСУ, действовавшие в ущерб безопасности России, в том числе – зять действующего сотрудника военной разведки Украины и супруга судьи Шестого апелляционного административного суда Киева, а также двое супругов, проходящие по уголовному делу о госизмене.
Флаг России в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
14:38
Лавров рассказал о позиции США по Крыму в вопросе урегулирования на Украине

Юридическая война Запада против России

Запад ведет против России юридическую войну, открывая многочисленные квази-судебные разбирательства и применяя санкции даже не дожидаясь их завершения, и это началось с момента законного волеизъявления крымчан о воссоединении Крыма с РФ. Об этом заявил министр внутренних дел РФ Сергей Лаврова в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
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Каллас заявила о желании поговорить с Путиным по телефону

В Крыму просят продлить кредитные каникулы для бизнеса

В парламенте Крыма поддержали проект обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу продления кредитных каникул для субъектов малого и среднего предпринимательства с шести месяцев до полутора лет. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
Как отметила глава комитета по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, закрепленный в федеральном законодательстве механизм кредитных каникул показал достаточно высокую эффективность в качестве меры поддержки бизнеса. Однако в действующей редакции норма распространяется только на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года, и на срок до полугода.
Детский хоспис - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
19:09Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамы
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КрымСевастопольАтаки ВСУ на КрымПолитикаХерсонская областьНационализация в КрымуСергей ЛавровРоссияКоллективный ЗападВнешняя политикаНовостиГлавное за день
 
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Заголовок открываемого материала
22:51Продление кредитных каникул в Крыму и досрочные выборы на Херсонщине - главное
22:24Над Крымом работает ПВО
22:17Когда завершат благоустройство Мойнакского парка в Евпатории
22:13Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе
22:09Зеленский уволил генпрокурора Украины
22:00Студент получил премию Кеосаяна за спасение пенсионерки на пожаре
21:53В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых
21:34Россияне назвали самое раздражающее слово
21:12В среду в Севастополе бензин будут продавать по QR-кодам
21:04Крым получит еще три миллиарда рублей на социальные расходы
21:00Угроза воздушной атаки на Севастополь отменена
20:52Реабилитация ветеранов СВО – как проходит и где получить путевку
20:36Не великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение
20:25Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
20:21Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:15Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
19:48Распятая Польша: почему Варшава решила угрожать России сейчас – мнение
19:36Отбой ракетной опасности в Крыму
19:36Школьников и студентов Севастополя освободят от занятий в дни выборов
19:19Готовил взрыв в здании электросетевой компании: в Крымске осужден агент СБУ
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