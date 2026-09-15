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Потери противника в зоне СВО: данные Минобороны России
Потери противника в зоне СВО: данные Минобороны России - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Потери противника в зоне СВО: данные Минобороны России
За минувшие сутки Украина потеряла в зоне проведения специальной военной операции 1225 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:39
2026-09-15T12:39
2026-09-15T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Украина потеряла в зоне проведения специальной военной операции 1225 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" за прошедшие сутки противник потерял 195 военнослужащих, 3 танка, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" ликвидировали до 200 военнослужащих, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбыВ зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск противник потерял 165 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 17 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили свыше 345 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали за сутки 285 военнослужащих, 13 автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы. В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" уничтожены 35 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:173 украинских дрона уничтожены за день над регионами РоссииИспользовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоныПочти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Потери противника в зоне СВО: данные Минобороны России
За сутки киевский режим потерял в зоне проведения спецоперации 1225 военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Украина потеряла в зоне проведения специальной военной операции 1225 военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" за прошедшие сутки противник потерял 195 военнослужащих, 3 танка, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" ликвидировали до 200 военнослужащих, 14 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы
В зоне ответственности подразделений "Южной" группировки войск противник потерял 165 военнослужащих, боевую бронированную машину Senator канадского производства, 17 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании.
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили свыше 345 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Восток" ликвидировали за сутки 285 военнослужащих, 13 автомобилей и станцию контрбатарейной борьбы.
В зоне ответственности подразделений группировки войск "Днепр" уничтожены 35 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили
222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.
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