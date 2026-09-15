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Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
За минувшие сутки над регионами России сбили 6 управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T11:48
2026-09-15T11:48
россия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили 6 управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и сборки дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 236 тысяч дронов и свыше 670 зенитных ракетных комплексов противника. Также поражены почти 31 тысяча танков и других боевых бронированных машин, 1,8 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, около 72 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:173 украинских дрона уничтожены за день над регионами РоссииИспользовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоныПочти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами
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РИА Новости Крым
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россия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки

За сутки над регионами России сбили 6 авиабомб и 589 беспилотников ВСУ - Минобороны

11:48 15.09.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПВО
ПВО
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили 6 управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, за сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и сборки дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 236 тысяч дронов и свыше 670 зенитных ракетных комплексов противника. Также поражены почти 31 тысяча танков и других боевых бронированных машин, 1,8 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, около 72 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.
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РоссияПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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