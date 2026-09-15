https://crimea.ria.ru/20260915/pochti-600-dronov-i-6-aviabomb-sbili-nad-rossiey-za-sutki-1159388202.html
Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
За минувшие сутки над регионами России сбили 6 управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T11:48
2026-09-15T11:48
2026-09-15T11:48
россия
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132642025_0:12:1200:687_1920x0_80_0_0_e10b37d5a16ccdc44f27cd73103e0b22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили 6 управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и сборки дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 236 тысяч дронов и свыше 670 зенитных ракетных комплексов противника. Также поражены почти 31 тысяча танков и других боевых бронированных машин, 1,8 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, около 72 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:173 украинских дрона уничтожены за день над регионами РоссииИспользовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоныПочти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132642025_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_2a4be8e72ef27ee38460df9fe87fa85d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Почти 600 дронов и 6 авиабомб сбили над Россией за сутки
За сутки над регионами России сбили 6 авиабомб и 589 беспилотников ВСУ - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над регионами России сбили 6 управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб и 589 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, за сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и сборки дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 139 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, более 236 тысяч дронов и свыше 670 зенитных ракетных комплексов противника. Также поражены почти 31 тысяча танков и других боевых бронированных машин, 1,8 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, около 72 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили
222 украинских БПЛА над Крымом и другими регионами России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: