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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
В Севастополе отменили угрозу воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T12:25
2026-09-15T12:25
севастополь
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

12:25 15.09.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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