https://crimea.ria.ru/20260915/novye-vaktsiny-ot-grippa-i-rost-zavoznykh-infektsiy-kak-rossiya-gotova-k-epidsezonu-1159399435.html

Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону

Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону

В России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа. Об этом РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T15:10

2026-09-15T15:10

2026-09-15T15:10

роспотребнадзор

анна попова

новости

орви

грипп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1a/1119191763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6fb0e9c328e650ccc3ad1bb1c0c5755.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 15 сентября.По словам Поповой, в стране отмечается эпидподъем заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом. Сейчас эпидемиологическая ситуация в России стабильна.По ее словам, особенность текущего эпидсезона в России заключается в смене состава вакцины от гриппа. Глава Роспотребнадзора уточнила, что в состав вакцины включены совершенно новые компоненты.О завозных инфекцияхВ России отмечают рост числа завозных инфекций из-за рубежа, рассказала глава Роспотребнадзора.По ее словам, несмотря на то, что количество завозов выросло в два раза, удается не допускать распространения инфекций внутри страны.В свою очередь Владимир Путин отметил важность работы Роспотребнадзора и хорошие результаты ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, анна попова, новости, орви, грипп