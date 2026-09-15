https://crimea.ria.ru/20260915/novye-vaktsiny-ot-grippa-i-rost-zavoznykh-infektsiy-kak-rossiya-gotova-k-epidsezonu-1159399435.html
Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону
Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону
В России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа. Об этом РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T15:10
2026-09-15T15:10
2026-09-15T15:10
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анна попова
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грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 15 сентября.По словам Поповой, в стране отмечается эпидподъем заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом. Сейчас эпидемиологическая ситуация в России стабильна.По ее словам, особенность текущего эпидсезона в России заключается в смене состава вакцины от гриппа. Глава Роспотребнадзора уточнила, что в состав вакцины включены совершенно новые компоненты.О завозных инфекцияхВ России отмечают рост числа завозных инфекций из-за рубежа, рассказала глава Роспотребнадзора.По ее словам, несмотря на то, что количество завозов выросло в два раза, удается не допускать распространения инфекций внутри страны.В свою очередь Владимир Путин отметил важность работы Роспотребнадзора и хорошие результаты ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, анна попова, новости, орви, грипп
Новые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону
Глава Роспотребнадзора рассказала о готовности России к эпидсезону по гриппу и ОРВИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В России отмечается высокая готовность к эпидсезону по гриппу и ОРВИ. В то же время в стране фиксируется рост количества завозных инфекций из-за рубежа. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 15 сентября.
По словам Поповой, в стране отмечается эпидподъем заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом. Сейчас эпидемиологическая ситуация в России стабильна.
"На сегодняшний день готовность к ситуации высокая. Российская Федерация за счет того, что прививает высокий процент свободного населения, который год проходит эту ситуацию значительно спокойнее, чем целый ряд других стран", – отметила Попова.
По ее словам, особенность текущего эпидсезона в России заключается в смене состава вакцины от гриппа. Глава Роспотребнадзора уточнила, что в состав вакцины включены совершенно новые компоненты.
"Вакцины подготовлены в соответствии с рекомендациями. В Российской Федерации прекрасные вакцины, четырехвалентные и трехвалентные, от всех вариантов вируса гриппа, которые могут к нам прийти. Вакцины уже поступают в регионы. Количества их достаточно", – подчеркнула Попова.
О завозных инфекциях
В России отмечают рост числа завозных инфекций из-за рубежа, рассказала глава Роспотребнадзора.
"Растет, конечно, количество завозов из-за рубежа в связи с тем, что эпидемическая ситуация в мире, в разных странах достаточно напряженная. Мы видим завозы, выявляем их. Это одна из наших важнейших задач", – сообщила Попова.
По ее словам, несмотря на то, что количество завозов выросло в два раза, удается не допускать распространения инфекций внутри страны.
В свою очередь Владимир Путин отметил важность работы Роспотребнадзора и хорошие результаты ведомства.
"У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа и результат хороший. И внутри страны, и в контактах в работе с нашими коллегами за рубежом, причем в разных регионах мира", – отметил глава государства.
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