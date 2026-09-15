https://crimea.ria.ru/20260915/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-15-sentyabrya-1159378668.html
Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь
Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T06:46
2026-09-15T06:46
2026-09-15T06:55
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
крымский мост
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_bfcf390090475560ef9a1c4ccad3139c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные и западные районы Крыма – отбой беспилотной опасности дали около половины четвертого утра. Через три часа в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северного, западного, южного и центрального районов полуострова.В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – угроза опасности с воздуха действовала около полутора часов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/93/1116819326_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9dde5d8dc9e438c686ef9efda1717a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь
Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 15 сентября
06:46 15.09.2026 (обновлено: 06:55 15.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.
По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные и западные районы Крыма – отбой беспилотной опасности дали около половины четвертого утра. Через три часа в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северного, западного, южного и центрального районов полуострова.
В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – угроза опасности с воздуха действовала около полутора часов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.