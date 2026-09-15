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Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь
Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T06:46
2026-09-15T06:55
новости крыма
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севастополь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные и западные районы Крыма – отбой беспилотной опасности дали около половины четвертого утра. Через три часа в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северного, западного, южного и центрального районов полуострова.В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – угроза опасности с воздуха действовала около полутора часов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост
Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь

Новости Крыма и Севастополя – что произошло в ночь на 15 сентября

06:46 15.09.2026 (обновлено: 06:55 15.09.2026)
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.
По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные и западные районы Крыма – отбой беспилотной опасности дали около половины четвертого утра. Через три часа в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северного, западного, южного и центрального районов полуострова.
В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – угроза опасности с воздуха действовала около полутора часов.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольКрымский мост
 
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