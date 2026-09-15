https://crimea.ria.ru/20260915/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-15-sentyabrya-1159378668.html

Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь

Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Новости Крыма и Севастополя – что произошло за ночь

В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T06:46

2026-09-15T06:46

2026-09-15T06:55

новости крыма

новости севастополя

крым

севастополь

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угроза воздушной атаки сохраняется и утром во вторник, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.По сообщению канала оперативного информирования ГУ МЧС по РК*, ночью дроны ВСУ пытались атаковать северные и западные районы Крыма – отбой беспилотной опасности дали около половины четвертого утра. Через три часа в крымском главке МЧС России снова объявили беспилотную опасность в республике и призвали к особому вниманию жителей северного, западного, южного и центрального районов полуострова.В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – угроза опасности с воздуха действовала около полутора часов.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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