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Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута
Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута
К декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику (ДНР) и Херсонскую область с Москвой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T15:55
2026-09-15T15:55
донецкая народная республика (днр)
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донецк
москва
росавтотранс
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. К декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику (ДНР) и Херсонскую область с Москвой. Об этом сообщили в Росавтотрансе.Запустить маршруты планируют не позднее 7 декабря текущего года.В данный момент на территории ДНР действуют 312 маршрутов, а в Херсонской области – 69.Ранее сообщалось, что новые регионы свяжут с Ростовской областью шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов. Также Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В двух городах Запорожской области подешевеет проезд в автобусахНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовВозобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное
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донецкая народная республика (днр), херсонская область, скадовск, донецк, москва, росавтотранс, новости, транспорт
Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута

Новые регионы с Москвой свяжут два автобусных маршрута

15:55 15.09.2026
 
© Telegram-канал главы ДНР Дениса ПушилинаНовые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
Новые автобусы встанут на междугородние маршруты Донбасса
© Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. К декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику (ДНР) и Херсонскую область с Москвой. Об этом сообщили в Росавтотрансе.
"В реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок внесено два новых маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику (Донецк), Херсонскую область (Скадовск) с Москвой", – говорится в сообщении.
Запустить маршруты планируют не позднее 7 декабря текущего года.
В данный момент на территории ДНР действуют 312 маршрутов, а в Херсонской области – 69.
Ранее сообщалось, что новые регионы свяжут с Ростовской областью шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов. Также Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьСкадовскДонецкМоскваРосавтотрансНовостиТранспорт
 
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