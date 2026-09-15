https://crimea.ria.ru/20260915/novorossiyu-i-moskvu-soedinyat-dva-novykh-avtobusnykh-marshruta-1159401387.html

Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута

Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Новороссию и Москву соединят два новых автобусных маршрута

К декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику (ДНР) и Херсонскую область с Москвой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T15:55

2026-09-15T15:55

2026-09-15T15:55

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

скадовск

донецк

москва

росавтотранс

новости

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. К декабрю запустят два новых автобусных маршрута, которые соединят Донецкую Народную Республику (ДНР) и Херсонскую область с Москвой. Об этом сообщили в Росавтотрансе.Запустить маршруты планируют не позднее 7 декабря текущего года.В данный момент на территории ДНР действуют 312 маршрутов, а в Херсонской области – 69.Ранее сообщалось, что новые регионы свяжут с Ростовской областью шесть новых межрегиональных автобусных маршрутов. Также Росавтотранс зарегистрировал новые автобусные маршруты сообщением с новыми регионами РФ и с Крымом. Двенадцать новых межрегиональных автобусных маршрутов запустили в начале мая 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В двух городах Запорожской области подешевеет проезд в автобусахНа улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусовВозобновлено движение троллейбусов из Симферополя в Перевальное

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

скадовск

донецк

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), херсонская область, скадовск, донецк, москва, росавтотранс, новости, транспорт