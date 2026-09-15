https://crimea.ria.ru/20260915/nikakikh-ogranicheniy-pochemu-magate-ne-priznaet-udary-kieva-po-zaporozhskoy-aes-1159372649.html

Никаких ограничений: почему МАГАТЭ не признает удары Киева по Запорожской АЭС

Никаких ограничений: почему МАГАТЭ не признает удары Киева по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Никаких ограничений: почему МАГАТЭ не признает удары Киева по Запорожской АЭС

Удары по Запорожской атомной электростанции наносятся армией Украины, которой помогает Запад, в условиях преступного попустительства международных организаций,... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T07:27

2026-09-15T07:27

2026-09-15T07:27

мнения

владимир шаповалов

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

атомная энергетика

магатэ

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Удары по Запорожской атомной электростанции наносятся армией Украины, которой помогает Запад, в условиях преступного попустительства международных организаций, в том числе ООН и МАГАТЭ. А следовательно, и ответственность за их совершение таких атак лежит не на одном только киевском режиме под управлением Владимира Зеленского – она коллективная. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Шаповалов обратил внимание на то, что украинский режим ностальгирует по ядерному оружию, которого у Украины никогда не было – оно было у Советского Союза. Причем о том, что Украине следует быть ядерной державой, заявляли практически все украинские политики и до Владимира Зеленского, заметил он.Свое отношение к людям действующая в Киеве власть демонстрировала неоднократно, в том числе отдавая приказы бить по Запорожской АЭС, однако делает это режим Зеленского не сам по себе, а при попустительстве международных организаций и поддержке стран Запада, подчеркнул эксперт."Организация объединенных наций, МАГАТЭ – ни аппарат секретаря ООН, ни МАГАТЭ не могут произнести фразу, хотя она очень короткая и ее очень легко сказать: "Украина наносит удары по Запорожской атомной станции, мы осуждаем эти удары Украины". Они молчат. И с их стороны это попустительство. Причем преступное", – сказал политолог.Признать публично вину Украины и ее ответственность за удары по Запорожской АЭС МАГАТЭ не может, потому что зависит от Запада, а тот не позволяет сказать правду, поскольку сам стоит за этими ударами, добавил Шаповалов."И ответственность в данном случае коллективная, не только Зеленского и киевского режима, но и западных стран, которые являются спонсорами террористического режима", – сказал гость эфира.При этом, если бы ВСУ могли, они бы уничтожили ЗАЭС, но Киев не способен это сделать, считает Шаповалов."Но разумеется, удары наносят для того, чтобы демонстрировать свою безнаказанность. Как это делает любой хулиган", – подытожил эксперт.МАГАТЭ сообщило о локальном прекращении огня в районе ЗАЭС ВСУ в пятницу, 11 сентября, нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, при которых погибли двое российских военных, несколько человек получили ранения. Об этом сообщил накануне генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Также в этот день в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что киевские боевики два дня подряд целенаправленно атакуют учебно-тренировочный центр станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без комплексов: что Зеленский в Норвегии дал понять о режиме на УкраинеСпециалистов для Запорожской АЭС обучают в СевастополеРоссия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир шаповалов, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, магатэ, атаки всу