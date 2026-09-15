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Непогода остановила работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Непогода остановила работу парома в Севастополе
Непогода остановила работу парома в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Непогода остановила работу парома в Севастополе
Паром в Севастополе приостановил рейсы из-за ухудшения погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T08:11
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новости севастополя
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Паром в Севастополе приостановил рейсы из-за ухудшения погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.По прогнозам синоптиков, в Севастополе северо-западный ветер со скоростью 10-15 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе
Непогода остановила работу парома в Севастополе

В Севастополе из-за ухудшения погоды приостановлено паромное сообщение

08:11 15.09.2026 (обновлено: 08:13 15.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Паром в Севастополе приостановил рейсы из-за ухудшения погоды. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" временно приостанавливает движение из-за неблагоприятных погодных условий", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в Севастополе северо-западный ветер со скоростью 10-15 м/с.
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СевастопольНовости СевастополяМорской транспортДепартамент транспорта СевастополяПаромы и катера в Севастополе
 
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