https://crimea.ria.ru/20260915/ne-velikaya-britaniya-byt-li-raspadu-soedinennogo-korolevstva--mnenie-1159399652.html

Не великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение

Не великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Не великая Британия: быть ли распаду Соединенного Королевства – мнение

Распад Великобритании возможен, но этот процесс не будет быстрым, хотя подписание лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соответствующей декларации –... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T20:36

2026-09-15T20:36

2026-09-15T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Распад Великобритании возможен, но этот процесс не будет быстрым, хотя подписание лидерами Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соответствующей декларации – первый серьезный звонок Лондону. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.Накануне лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе (столица Уэльса) декларацию, в которой призвали правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости. В документе отмечается, что "политический ландшафт на британских островах меняется", каждый житель в этих трех регионах имеет право определять свое будущее демократическими методами, и впервые здесь могут заявить о независимости от Соединенного Королевства."Я бы не сильно переживал, что прямо сегодня Великобритания развалится. Но это, конечно, звонок, еще первый, но серьезный", – прокомментировал Шатров.Свое мнение он объясняет тем, что в этой истории движения историко-географических частей Соединенного Королевства к независимости нового пока мало, а радикальных изменений до сих пор не произошло.Новацией можно считать разве что активность сепаратистских настроений в Уэльсе, но поспешных выводов в этой связи делать не стоит, считает политолог."Уэльс решил теперь напомнить о себе, и это как бы новация, будем так говорить... Ну, им надо еще собраться с силами. И посмотрим за судьбой тех партий, которые пришли к власти в Уэльсе", – резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая игра: кто мог планировать теракты против дипломатов Британии в РФ Новый премьер Британии пообещал продолжить поддержку Киева Новый уровень конфликта: МИД России предупредил Британию

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великобритания, мнения, игорь шатров, общество, политика, в мире, европа