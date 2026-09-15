Нацистский инстинкт: Лавров о требованиях Киева разрушить Крымский мост
Требование Киева разрушить Крымский мост доказывает нацистскую сущность Запада – Лавров
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Требование разрушить любой мост в цивилизованном мире выглядит дико, а в случае в Крымским мостом, строительство которого было продиктовано гуманитарной необходимостью, доказывает живучесть нацистского инстинкта у киевского режима и его западных коллег. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг Украины
"Арбитраж отклонил и циничное требования Украины о демонтаже Крымского моста. В принципе, требование разрушить мост, любой мост, в цивилизованном мире выглядит дико. Но в этом случае речь идет о строительстве моста, которое было продиктовано гуманитарной необходимость, потому что Киев устроил тотальную сухопутную блокаду Крыма – в грубейшее нарушение тех самых Минских договоренностей", – сказал Лавров.
Он напомнил, что все претензии Киева по поводу Крымского моста, равно как и по поводу статуса Черного и Азовского морей вчистую проиграны Украиной в арбитражном суде в Гааге, поскольку были заведомо недобросовестны, что с самого начала понимал и сам киевский режим, и его западные хозяева.
"Но это специфика изобретенной англосаксами юридической войны. Достигается эффект, как они считают, за счет громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро – их уже мало уже волнует. Ну, известный исторический персонаж гитлеровской Германии сказал: "Чем вероятнее ложь, тем скорее в нее поверишь". Так что вот этот вот нацистский инстинкт у наших западных коллег весьма живучий", – констатировал министр.
Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив длиной в 19 километров. Стоимость строительства – 227,92 млрд рублей. Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией и стал Символом возвращения полуострова в состав Российской Федерации.
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