https://crimea.ria.ru/20260915/natsistskiy-instinkt-lavrov-o-trebovaniyakh-kieva-razrushit-krymskiy-most-1159391901.html

Нацистский инстинкт: Лавров о требованиях Киева разрушить Крымский мост

Нацистский инстинкт: Лавров о требованиях Киева разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Нацистский инстинкт: Лавров о требованиях Киева разрушить Крымский мост

Требование разрушить любой мост в цивилизованном мире выглядит дико, а в случае в Крымским мостом, строительство которого было продиктовано гуманитарной... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T12:37

2026-09-15T12:37

2026-09-15T12:37

сергей лавров

мнения

крымский мост

крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Требование разрушить любой мост в цивилизованном мире выглядит дико, а в случае в Крымским мостом, строительство которого было продиктовано гуманитарной необходимостью, доказывает живучесть нацистского инстинкта у киевского режима и его западных коллег. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского "круглого стола" по ситуации вокруг УкраиныОн напомнил, что все претензии Киева по поводу Крымского моста, равно как и по поводу статуса Черного и Азовского морей вчистую проиграны Украиной в арбитражном суде в Гааге, поскольку были заведомо недобросовестны, что с самого начала понимал и сам киевский режим, и его западные хозяева.Крымский мост – мостовой переход через Керченский пролив длиной в 19 километров. Стоимость строительства – 227,92 млрд рублей. Возведение уникального сооружения началось в феврале 2016 года. Автодорожную часть моста открыли уже 15 мая 2018-го с семимесячным опережением сроков. Трасса начинается на Таманском полуострове, проходит по острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег. Самый длинный мост в России и Европе, он соединил Крым с материковой Россией и стал Символом возвращения полуострова в состав Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение ГаагиЮридическая война Запада против России началась с Крыма – ЛавровВ Киеве снова угрожают разрушить Крымский мост

крымский мост

крым

россия

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2026

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сергей лавров, мнения, крымский мост, крым, россия