https://crimea.ria.ru/20260915/nad-krymom-rabotaet-pvo-1159410035.html

Над Крымом работает ПВО

Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Над Крымом работает ПВО

Беспилотная опасность объявлена в Крыму - над полуостровом системы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом сообщают в Главном... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T22:24

2026-09-15T22:24

2026-09-15T22:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотная опасность объявлена в Крыму - над полуостровом системы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Крыму.Спасатели призывают укрыться в зданиях, подземном переходе или паркинге и не подходить к окнам. Также во время опасности нельзя пользоваться лифтом. Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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