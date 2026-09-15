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Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Над Крымом работает ПВО
Беспилотная опасность объявлена в Крыму - над полуостровом системы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом сообщают в Главном... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T22:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотная опасность объявлена в Крыму - над полуостровом системы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Крыму.Спасатели призывают укрыться в зданиях, подземном переходе или паркинге и не подходить к окнам. Также во время опасности нельзя пользоваться лифтом. Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом работает ПВО

В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность

22:24 15.09.2026 (обновлено: 22:29 15.09.2026)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотная опасность объявлена в Крыму - над полуостровом системы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"На юге, севере, западе и в центральных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности", - сказано в сообщении.
Спасатели призывают укрыться в зданиях, подземном переходе или паркинге и не подходить к окнам. Также во время опасности нельзя пользоваться лифтом.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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