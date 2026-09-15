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Над Крымом работает ПВО
Над Крымом работает ПВО - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Над Крымом работает ПВО
Беспилотная опасность объявлена в Крыму - над полуостровом системы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом сообщают в Главном... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T22:24
2026-09-15T22:24
2026-09-15T22:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Беспилотная опасность объявлена в Крыму - над полуостровом системы противовоздушной обороны отражают атаку вражеских дронов. Об этом сообщают в Главном управлении МЧС России по Крыму.Спасатели призывают укрыться в зданиях, подземном переходе или паркинге и не подходить к окнам. Также во время опасности нельзя пользоваться лифтом. Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма, беспилотник (бпла, дрон)