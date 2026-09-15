https://crimea.ria.ru/20260915/nad-krymom-i-chernym-morem-sbili-bespilotniki-1159408765.html

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Силы и средства ПВО во вторник сбили над Крымом, акваторией Черного моря и еще четырьмя российскими регионами 22 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T20:25

2026-09-15T20:25

2026-09-15T20:36

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу на крым

атаки всу

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

пво

новости сво

черное море

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/10/1156075266_0:70:1352:830_1920x0_80_0_0_322e14e441853fcad936b09815669599.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО во вторник сбили над Крымом, акваторией Черного моря и еще четырьмя российскими регионами 22 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром во вторник сообщалось, что за минувшие сутки над регионами России сбили шесть управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. В Севастополе днем военные сбили три дрона ВСУ в районе Северной стороны. В течение минувших суток над регионом уничтожили 26 вражеских БПЛА. В результате атак пострадал молодой мужчина. Во время тревоги он находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. у него диагностировано осколочное ранение бедра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

брянская область

курская область

смоленская область

калужская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, новости сво, черное море, брянская область, курская область, смоленская область, калужская область