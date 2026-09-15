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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники
Силы и средства ПВО во вторник сбили над Крымом, акваторией Черного моря и еще четырьмя российскими регионами 22 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T20:25
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министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО во вторник сбили над Крымом, акваторией Черного моря и еще четырьмя российскими регионами 22 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Утром во вторник сообщалось, что за минувшие сутки над регионами России сбили шесть управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ. В Севастополе днем военные сбили три дрона ВСУ в районе Северной стороны. В течение минувших суток над регионом уничтожили 26 вражеских БПЛА. В результате атак пострадал молодой мужчина. Во время тревоги он находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. у него диагностировано осколочное ранение бедра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, новости сво, черное море, брянская область, курская область, смоленская область, калужская область
Над Крымом и Черным морем сбили беспилотники

Над Крымом и другими регионами России уничтожили 22 беспилотника ВСУ

20:25 15.09.2026 (обновлено: 20:36 15.09.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО во вторник сбили над Крымом, акваторией Черного моря и еще четырьмя российскими регионами 22 вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 8.00 утра до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря" - говорится в сообщении.
Утром во вторник сообщалось, что за минувшие сутки над регионами России сбили шесть управляемых авиабомб и почти 600 беспилотников ВСУ.
В Севастополе днем военные сбили три дрона ВСУ в районе Северной стороны. В течение минувших суток над регионом уничтожили 26 вражеских БПЛА. В результате атак пострадал молодой мужчина. Во время тревоги он находился на остановке общественного транспорта на Фиолентовском шоссе. у него диагностировано осколочное ранение бедра.
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