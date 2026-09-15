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На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом
На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости Крым, 15.09.2026
На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом
Во вторник в Краснодарском крае двое человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой. Об этом сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T10:05
2026-09-15T10:05
2026-09-15T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Краснодарском крае двое человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой. Об этом сообщили в региональной полиции.Авария произошла на федеральной трассе М-4 "Дон". Не справившись с управлением, водитель легкового авто вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.По информации полиции, водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка погибли на месте. В автобусе пострадавших нет.Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.Накануне девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе. Причиной происшествия стало ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшиеЧисло погибших в страшной массовой аварии под Архангельском вырослоВыезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, трасса м-4 "дон", краснодарский край, новости, умвд россии по краснодарскому краю
На трассе М-4 "Дон" двое человек погибли в ДТП с автобусом
На Кубани двое человек погибли в аварии с автобусом на трассе М-4 "Дон"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Во вторник в Краснодарском крае двое человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой. Об этом сообщили в региональной полиции.
Авария произошла на федеральной трассе М-4 "Дон". Не справившись с управлением, водитель легкового авто вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
"Около 6:10 в Архипо-Осиповке 61-летний водитель автомобиля Volkswagen не выбрал безопасную скорость, допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом "Ростов - Геленджик", - рассказали в МВД.
По информации полиции, водитель иномарки и его 42-летняя пассажирка погибли на месте. В автобусе пострадавших нет.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Накануне девять человек пострадали
в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе. Причиной происшествия стало ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров.
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