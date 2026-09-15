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На Крымском мосту начала расти очередь – обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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На Крымском мосту начала расти очередь – обстановка на утро вторника
На Крымском мосту начала расти очередь – обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 15.09.2026
На Крымском мосту начала расти очередь – обстановка на утро вторника
Два десятка автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T09:15
2026-09-15T09:15
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очереди на крымском мосту
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Два десятка автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани проезд по мосту свободен.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. Здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
На Крымском мосту начала расти очередь – обстановка на утро вторника

В очереди на Крымском мосту стоят 20 автомобилей

09:15 15.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Два десятка автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту, транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 20 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Со стороны Тамани проезд по мосту свободен.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. Здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистика
 
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