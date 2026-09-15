https://crimea.ria.ru/20260915/moskva-i-kiev-obsuzhdayut-gotovye-spiski-po-obmenu-plennymi-1159408442.html
Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T20:15
2026-09-15T20:15
2026-09-15T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, во время нового обмена российская и украинская стороны могут провести гуманитарную акцию по воссоединению семей.26 августа сообщалось, что состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии.24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – Лантратова170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского пленаУкраинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
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РИА Новости Крым
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яна лантратова, россия, украина, обмен пленными, новости, новости сво
Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
России и Украина обсуждают списки для обмена военными и гражданскими – Лантратова
20:15 15.09.2026 (обновлено: 20:29 15.09.2026)