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Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными - РИА Новости Крым, 15.09.2026
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Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными - РИА Новости Крым, 15.09.2026
Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными
Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.09.2026
2026-09-15T20:15
2026-09-15T20:29
яна лантратова
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обмен пленными
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, во время нового обмена российская и украинская стороны могут провести гуманитарную акцию по воссоединению семей.26 августа сообщалось, что состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии.24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – Лантратова170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского пленаУкраинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена
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яна лантратова, россия, украина, обмен пленными, новости, новости сво
Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными

России и Украина обсуждают списки для обмена военными и гражданскими – Лантратова

20:15 15.09.2026 (обновлено: 20:29 15.09.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВозвращение российских военных из украинского плена
Возвращение российских военных из украинского плена
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Есть готовые списки, мы их обсуждаем. Этот процесс у нас идет, в каждодневном формате взаимодействие. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все-таки состоится обмен и по военнопленным, и по гражданским", - сказала Лантратова РИА Новости.
По ее словам, во время нового обмена российская и украинская стороны могут провести гуманитарную акцию по воссоединению семей.
26 августа сообщалось, что состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии.
24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.
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Яна ЛантратоваРоссияУкраинаОбмен пленнымиНовостиНовости СВО
 
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