https://crimea.ria.ru/20260915/moskva-i-kiev-obsuzhdayut-gotovye-spiski-po-obmenu-plennymi-1159408442.html

Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными

Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными - РИА Новости Крым, 15.09.2026

Москва и Киев обсуждают списки для обмена пленными

Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.09.2026

2026-09-15T20:15

2026-09-15T20:15

2026-09-15T20:29

яна лантратова

россия

украина

обмен пленными

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен– РИА Новости Крым. Россия и Украина обговаривают списки для обмена военнопленными и гражданскими людьми и гуманитарную акцию по воссоединению семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.По ее словам, во время нового обмена российская и украинская стороны могут провести гуманитарную акцию по воссоединению семей.26 августа сообщалось, что состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "10 на 10" на территории Белоруссии.24 августа Киев и Москва также провели обмен пленными по формуле "10 на 10". 19 августа также состоялся обмен, Россия вернула домой 103 военнослужащих, передав украинской стороне аналогичное количество боевиков ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский режим цинично попирает Женевские конвенции – Лантратова170 жителей Курской области удалось вернуть из украинского пленаУкраинские боевики предлагают жителям Дружковки сдаваться в плен для обмена

россия

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, россия, украина, обмен пленными, новости, новости сво